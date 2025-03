La grande conduttrice nonché scrittrice Serena Dandini, nata in una famiglia aristocratica con il papà conte, discendente da una famiglia della nobiltà romana, e la mamma marchesa, come affermato recentemente non ha ereditato niente dai suoi nobili genitori e ha dovuto costruire da sola la sua fortuna, con un grande talento. Dopo aver studiato a La Sapienza di Roma e aver abbandonato gli studi a tre esami dalla laurea in letteratura anglo-americana, è iniziata la sua avventura nel mondo delle radio. Proprio in quegli anni ha conosciuto Renato Zero, con il quale frequentava l’ambiente brulicante di personalità eccelse del Piper di Roma.

Kim Rossi Stuart, chi è: nel mondo del cinema fin da bambino/ La moglie Ilaria Spada: insieme 3 figli e...

Negli anni Ottanta per Serena Dandini sono arrivati i primi programmi in Rai. A consacrarla come autrice e conduttore è stata “La tv delle ragazze”, che ha permesso a Serena di lanciare tanti volti della tv, come Sabina Guzzanti, Tosca d’Aquino e non soltanto. Ma al di là della grande carriera nel mondo della tv, cosa sappiamo della vita privata di Serena Dandini?

Renzo Rubino, chi è: da Taranto a Sanremo/ Ha una compagna? "L'amore? Significa esserci sempre"

Serena Dandini, chi è: due matrimoni e una figlia

Serena Dandini è un personaggio piuttosto riservato che non ama dare in pasto la sua vita privata ai giornali di gossip. Sappiamo però che è stata sposata due volte e che da tanti anni ormai è felice con Lele Marchitelli, che ha conosciuto durante l’avventura in tv con il programma “Avanzi”, un format comico del quale si è occupata personalmente.

Lui, che invece di mestiere si occupa di musica e fa il compositore, curava proprio la colonna sonora del programma. I due non si sono mai lasciati e ancora oggi, dopo tanti anni, sono felici insieme. Da un precedente rapporto, invece, Serena Dandini è diventata mamma, nel 1982. La figlia si chiama Adele Tulli e lavora in un certo senso nel mondo dello spettacolo: si occupa infatti più precisamente di documentari.

Omicidio Armando Blasi, il cold case di via Gluck/ Tre spari davanti al ristorante da un killer mascherato