Serena Dandini: “Io figlia di nobili? Sono stata una ribelle”/ “Ecco l’eredità che mi ha lasciato mio padre”

Serena Dandini, ospite a La Volta Buona, parla delle sue origini nobiliari

Ospite di Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona del 28 novembre, Serena Dandini si è raccontata tra vita privata e carriera. Figlia di un conte e una marchesa, la conduttrice e scrittrice racconta di aver conservato ben poco di quella nobiltà, alla quale non ha mai realmente sentita un’appartenenza.

Fanny Ardant/ "Io ribelle, quando andavo a scuola contestavo le suore"

“Io figlia di nobili? Sì, però la grande eredità è il senso dello humor! Me l’ha trasmesso mio padre… Meglio non avere nulla perché ti aiuta ad avere quella tigna…” ha ammesso Dandini. “Sono stata una ribelle rock. – ha quindi aggiunto – Mia nonna anche, mi ha insegnato tantissimo.”

Ida Platano, Uomini e Donne/ Frecciatina a Roberta Di Padua: "Sempre in mezzo come il prezzemolo"

Serena Dandini e la dichiarazione di stima per Marco Mengoni

Parlando invece di carriera, Serena Dandini ha ricordato la conduzione del Dopo Festival e, l’anno successivo, la partecipazione come giurata al Festival. Quell’anno vinse Marco Mengoni, per il quale Dandini ha avuto parole di grande affetto e stima: “Marco è un ragazzo ed era allora di un’integrità e una grazia, ma soprattutto un’anima pura che si merita tutto.” Dandini ha poi commentato la partecipazione di Giovanni Allevi al Festival di Sanremo 2024: il pianista, lontano dalle scene da due anni per combattere la malattia che le è stata diagnosticata, tornerà ad esibirsi sul palcoscenico dell’Ariston nella serata del 7 febbraio. “Che bella notizia! – ha dichiarato felice Dandini – Dopo tante cattive notizie anche una bella. Lui ha anche lavorato con me, è stato bello”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA