Serena Dandini/ Una vita di successi ma in amore…

La nota conduttrice televisiva italiana Serena Dandini sarà tra gli ospiti di A grande richiesta Non sono una signora, la speciale serata dedicata proprio a Loredana Bertè. Nella sua vita si certo la Dandini è riuscita a far parlare di sé, di essere sempre libera e sopra le righe affrontando le sfide a testa alta, e questo le ha portato una serie di successi e riconoscimenti, non solo come conduttrice ma anche come scrittrice e autrice. Volto noto anche sul piccolo schermo, Serena Dandini, classe 1954, è figlia del Conte Ferdinando Dandini de Sylva, e secondo i bene informati non avrebbe mai conseguito una laurea nemmeno dopo essersi iscritta al corso di letteratura anglo-americana, fermandosi a pochi passi dall’esame finale. In quello stesso momento ha intrapreso la carriera televisiva esordendo prima in radio, poco più che ventenne, e poi sbarcando a La tv delle ragazze nel 1988 firmando un linguaggio televisivo improntato sulla satira sempre nuovo e spesso travolto dalle polemiche.

Serena Dandini ospite di A grande richiesta Non sono una signora

E la vita privata? Sembra che Serena Dandini non abbia avuto la stessa forza o magari la stessa fortuna visto che si è sposata due volte ed entrambe le volte il rapporto è finito. La conduttrice è andata vicina al terzo matrimonio o quasi, visto che ormai da trent’anni condivide la sua vita con il suo compagno Lele Marchitelli, ma i due non si sono mai sposati. Un grande amore nella vita della Dandini non c’è, a parte il mondo dello spettacolo ovvio, ed è la figlia Adele Tulli.



