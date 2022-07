Serena de Ferrari, chi è attrice del meme della suora/ Da “Mare Fuori” a Mengoni…

Serena de Ferrari, giovane attrice famosa per aver interpretato il ruolo di Viola nella serie tv di grande successo “Mare Fuori“, nonostante la giovane età dimostra maturità a livello professionale. Ha studiato musica per 12 anni e per 5 canto lirico, si è divisa tra Italia e New York, e ha fatto anche la modella, oltre a studiare al Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Mare Fuori è stata però la sua grande occasione per farsi notare al mondo televisivo italiano. Oggi però, complice un video diventato virale, ha acquisito ancor più popolarità, suo malgrado.

Serena de Ferrari era infatti impegnata in uno shooting a Napoli con una collega, con cui doveva scambiarsi un bacio, ma è stata interrotta da una suora scandalizzata da quelle effusioni saffiche. Serena de Ferrari si è resa subito conto che il video del bacio con Kyshan Wilson interrotto dalla suora è diventato non solo virale, ma pure un meme. Infatti, nelle Instagram Stories lo ha riproposto e scritto divertita: «Vedere che il nostro kiss è diventato un meme».

CHI È SERENA DE FERRARI: TRA ITALIA E STATI UNITI…

Nata a Torino il 4 maggio 1998, Serena de Ferrari non vanta nel suo curriculum solo “Mare Fuori”. I fan hanno avuto modo di apprezzarla nel videoclip “Venere e Mare” di Marco Mengoni, Takagi e Ketra e Fra Quintale. Ma è apparsa anche in una serie tv italiana su Netflix, Zero, oltre che nell’horror The Bunker Game. In un’intervista a Marie Clare ha raccontato le differenze riscontrate dopo il ritorno in Italia. «New York è una giungla, non ti puoi fermare un attimo, però è anche piena di stimoli, arte, creatività. Qui in Italia tutto è più tradizionale, antico, conservativo. Però la maestosità del colonnato di San Pietro, vicino a dove vivo ora, o di Villa Pamphili mi riempiono di gioia». Ha parlato anche del futuro del cinema italiano: «Penso che il nostro cinema sia molto molto a sé stante, ha uno stile particolare e qualunque storia tu racconti sarà comunque diversa dal cinema internazionale». Di sicuro il peso delle donne sta aumentando: «Vedo che ci sono cambiamenti, vengono prese sempre più in considerazione. Parlo per me, queste ultime serie che ho girato non ho sentito che l’uomo soffocasse i personaggi femminili».

