Serena e Albe fanno sul serio dopo Amici 21/ Avviate le presentazioni in famiglia (FOTO)

Amici 21, Albe e Serena sempre più intimi: cosa succede in famiglia

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio intrapreso rispettivamente nel canto e nel ballo e la lovestory avviata tra le mura della celebre scuola e ora Alberto La Malfa e Serena Carella tornano a far parlare di sé. . A diverse settimane dalla puntata epilogo del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Albe e Serena non smettono di sorprendere i fedeli fan, dal momento che usano condividere sempre più spesso i momenti di vita privata con il web, a mezzo social, e in rete appaiono in questi giorni più uniti che mai, segno che il rientro a casa dal talent abbia consolidato l’amore nato in tv tra i due.

LDA: bagno di folla dopo Amici 21, all'instore-tour/ "Albe sarà mio ospite sul palco"

Serena e Albe, che a sorpresa hanno entrambi avuto accesso alla finale di Amici 21 per un pari merito ricevuto alle votazioni del serale dei giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, sembrano fare sul serio nella loro relazione, tanto che il cantante si è spinto alla presentazione in famiglia della Carella. Ebbene sì, così come si evince dalle immagini esclusive dell’incontro della famiglia La Malfa con la ballerina modern, Serena ha avuto modo di conoscere la mamma di Albe e i fratelli del cantante, Silvia ed Edoardo. Le immagini di quello che sembrerebbe essere il primo incontro conoscitivo di Serena con i familiari di Albe paleserebbero che la pupilla di Raimondo Todaro ad Amici 21 piaccia molto alla La Malfa family, tanto che i La Malfa sfoggiano dei grandi sorrisi mentre in posa sono immortalati in compagnia della Carella.

Amici 21, Albe festeggia il compleanno/ Il gesto inaspettato di Serena che commuove…

Albe parla dell’amore con Serena Carella

Oltre alle immagini esclusive che circolno in rete in queste ore, inoltre, a dimostrazione del fatto che la lovestory tra Albe e Serena stia proseguendo a gonfie anche le vi sono le dichiarazioni che il cantante di Millevoci ha rilasciato ai microfoni di Verissimo, incalzato da Silvia Toffanin sulla natura del sentimento che lo vincola alla ballerina modern: “È stato amore al terzo sguardo dai. Lei mi ha capito nel senso che io ho grandi ambizioni e lei è stata l’unica che come me riusciva a capire questa cosa, anche lei ha queste ambizioni nel ballo. Poi è stato sempre un aiuto reciproco, ho capito che non dovevo cercare di essere qualcun altro, io sono così. […]”. E cosa pensa il cantante del fatto che Serena abbia vinto una borsa di studio per un anno di lezioni perfezionamento nella danza, a New York? “Sono contentissimo per la borsa di studio che ha vinto Serena. Solo dal fatto che le volevo dare la maglia fa capire quanto io ci tenga al fatto che realizzi i suoi sogni, è bravissima, sono contentissimo”.

Serena Carella, frecciatina alla Celentano dopo Amici 21/ "Apprezzata in America…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA