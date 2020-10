Serena e Davide, falò di confronto a Temptation Island 2020/ Lui: “Sono nervoso ma..”

SERENA E DAVIDE, FALO’ DI CONFRONTO A TEMPTATION ISLAND 2020

Serena e Davide allo scontro finale a Temptation Island 2020? Il momento del falò di confronto per i due è arrivato proprio su richiesta del geloso fidanzato che nelle scorse settimane si è reso protagonista di un vero e proprio scandalo che ha smosso il popolo dei social e anche alcuni politici che ne avevano chiesto la censura e l’espulsione. Non sappiamo ancora come andranno a finire le cose per lui e per la sua fidanzata Serena ma quello che è certo è che una vera e propria tempesta li attende nella puntata in onda questa sera. Il video promo mostra Davide al falò di confronto in attesa di Serena che dice ad Alessia Marcuzzi di essere molto nervoso. La cosa che lo ha spinto ad agire è proprio il comportamento della sua fidanzata che ha perso la testa per il single Ettore. Quando lei si è addirittura arrabbiata colpita dal fatto che lui l’ha lasciata con gli altri andando via, si è sfogata con un altro single ammettendo: ‘quando si comporta così mi rode il c*lo… io ho bisogno di un tipo intraprendente’.

SERENA MOLTO PRESA DA ETTORE, DAVIDE CORRE AI RIPARI MA…

Non contenta di questa affermazione, Serena ha anche sottolineato che fuori dal programma sicuramente avrebbe notato Ettore ed è per questo che si è avvicinata a lui. Davide vuole andare a fondo questa storia per ‘riprendere’ Serene che, a suo dire, ne ha bisogno. Ma come andranno le cose stasera? I due sono arrivati a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto nato proprio mentre entrambi erano fidanzati con una coppia di amici. Questo ha creato in Davide una certa gelosia di fondo che non permette a Serena di vivere la sua vita. Lui stesso ha riferito di no all’uscita con le amiche, di ‘controllo’ sulla sua mente e di un divieto a vivere la sua vita da sola nascondendosi dietro la gelosia. Sarà questo il vero motivo?



