Serena e Davide si sono lasciati? Un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island…

Serena Spena e Davide Varriale hanno fatto infuriare i fan di Temptation Island 2020 e non solo. Il programma di Maria de Filippi li ha lanciati in tv ma il comportamento di Davide ha fatto discutere fino alla fine per via delle sue parole da maschilista e misogino che addirittura hanno spinto alcuni personaggi politici che hanno gridato allo scandalo. Davide ha parlato di Serena come se fosse una cosa sua, come se lui decidesse quello che può e non può fare nascondendo tutto tra un mix di gelosia e insicurezza. Sono arrivate quindi richieste di censura e di eliminazione per lui ma, alla fine, dopo il loro percorso nei rispettivi villaggi, sono un falò di confronto ha portato alla loro uscita di scena, ma come sono andate le cose un mese dopo?

Davide ha convinto Serena ad uscire insieme ma dopo un mese…

Temptation Island 2020 torna in onda questa sera con gli ultimi falò ma, soprattutto, con il resoconto di quello che ne è stato delle coppie (o non coppie) in queste settimane dopo la fine delle riprese del programma. I due sono usciti insieme dal programma dopo un duro falò in cui Serena sembrava molto decisa e pronta a chiudere con lui perché ‘una storia così pesante non la vuole più’. In un primo momento lui è stato sulle sue convinto che forse il dubbio di Serena non si era risolto ma poi, con un colpo di scena finale, l’ha presa per mano, l’ha abbracciata e si è detto ponto a provare. Dopo due anni e otto mesi i due hanno deciso di continuare ma solo questa sera scopriremo quello che è davvero successo dopo il programma e se Davide sia riuscito a mettere da parte la sua gelosia e il suo maschilismo soprattutto dopo le polemiche che lo hanno investito in queste settimane dopo la messa in onda delle sue parole.



