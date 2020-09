Serena e Davide, Temptation Island/ Lei lo sta solo provocando o è pronta a tradirlo?

Serena Spena e Davide Varriale saranno i protagonisti della nuova puntata di Temptation Island 2020 e lo sono stati anche la scorsa settimana. I due sono arrivati sulla spiaggia come vicini anche se lei continua a ribadire che lui è molto geloso e che questo ha incrinato un po’ il loro rapporto. Nessuno però avrebbe mai immaginato quello che sarebbe successo da lì a poco. I due si sono salutati in un modo davvero poco consueto perché la bella Serena è stata notata dai single e in due l’hanno portata via mano nella mano per trasferirla nel villaggio accanto mentre Davide la guardava andar via senza proferire parola. La sua gelosia è venuta a galla non solo per via del comportamento della sua fidanzata ma anche per quello che lui stesso ha raccontato alle single nel villaggio. Davide ha raccontato ancora una volta di essersi fidanzato con Serena dopo essersi conosciuti in quanto fidanzati di amici e proprio questo, a suo dire, avrebbe causato gelosia e dubbi che non lo fanno dormire tranquillo.

Serena Spena e Davide Varriale, cosa non va tra i due?

Continuando a confidarsi con una single Serena Spena ha spiegato quello che la gelosia del fidanzato Davide Varriale implica. Serena non è padrona di uscire con le amiche, non può indossare il costume e che lui, addirittura, ne ha il possesso perché in grado di manipolare la sua mente tant’è che se lei riesce ad uscire, lui le rovina la serata. Parole che hanno lasciato senza parola la single che l’ha un po’ sgridato ma anche le persone a casa e il popolo dei social che lo ha subito preso di mira, politici compresi, puntando il dito contro Temptation Island 2020. La trasmissione è rea di aver veicolato un messaggio del genere estrapolando la sua confessione dal discorso fatto alla single anziché censurarlo ed evitare di passarlo in tv come se fosse normale dire o pensare alcune cose. In molti hanno chiesto la squalifica del concorrente ma visto che le riprese sono già andate in scena il mese scorso, questo sembra molto difficile. I due si troveranno faccia a faccia? Solo Serena potrà sistemare le cose punendo il fidanzato per le sue parole, o almeno lo si spera dopo quello che è andato in onda.

Secondo le anticipazioni tra Serena e Davide…





© RIPRODUZIONE RISERVATA