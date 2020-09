Serena e Davide Temptation Island/ Video, si lasceranno? Lei è sempre più vicina a Ettore

Cosa c’è da aspettarsi per Serena Spena e Davide Varriale nella prossima puntata di Temptation Island in onda stasera, 30 settembre? Serena sembra essere implacabile e dimostra una forza davvero invidiabile e, stando alle sue dichiarazioni in merito al suo fidanzato, sembra non intenzionata a chiudere il rapporto di conoscenza avviato con il single Ettore. Al contempo, dall’altra parte, Davide potrebbe aver voglia di un confronto con la fidanzata, pur continuando, non troppo velatamente, a sminuire la sua persona.

Il feeling tra il single Ettore e Serena è stato davvero un crescendo di intesa e momenti spensierati e divertenti, tant’è che proprio Ettore ha chiesto a Serena se, fuori dalla trasmissione televisiva condotta da Alessia Marcuzzi, sarebbe in grado di immaginarsi insieme a lui. Neanche a dirlo Serena si è immediatamente sentita lusingata da queste parole. La reazione di Davide è stata, quantomeno inizialmente, piuttosto pacata, giustificandosi con la necessitò di metabolizzare la cosa per evitare di chiedere un falò di confronto immediato. Indubbiamente, dalle sue parole sono emersi sentimenti di delusione e di rammarico nei confronti di Serena, affermando che lui vive solo ed esclusivamente per lei, ma che, evidentemente, lei stessa si è dimenticata di questo aspetto.

Serena e Davide, dove eravamo rimasti?

Serena e Davide stanno insieme da più di due anni e mezzo e hanno deciso di mettersi alla prova con Temptation Island. Prima di iniziare la loro relazione erano impegnati con dei rispettivi amici ed erano soliti uscire in quattro, tuttavia una volta che si sono conosciuti un po’ meglio si sono innamorati perdutamente e non hanno potuto non cedere al forte sentimento. La loro partecipazione al programma è stata voluta soprattutto da lei che ha commentato negativamente la forte gelosia di lui. La speranza della ragazza è quella che la gelosia di Davide venga ridimensionata grazie alla partecipazione al reality. Dal canto suo, Davide, ammette la sua gelosia e cerca di giustificarla soprattutto ricordando il modo in cui la loro relazione ha avuto inizio. Fin dalle prima puntata la coppia era stata al centro dell’attenzione, ma è in occasione della seconda che è emersa la vera natura di Davide che, durante un momento di confidenza con gli altri fidanzati, è si potrebbe definire profondamente sessista.

La parte più saliente della seconda puntata di Temptation Island, relativa alla coppia formata da Serena e Davide, è stato il video che la redazione ha preparato per lei. Infatti, dopo le prime, discutibili, affermazioni della prima puntata, con le quali Davide affermava di avere il pieno controllo sulla mente della sua fidanzata, in occasione del secondo falò Serena ha dovuto ascoltare altri improperi sul suo conto. Infatti, durante una confessione con gli altri ragazzi, Davide ha ammesso di non ritenere Serena all’altezza di parlare. Davide ha inoltre ricordato la sua ex sostenendo che lei fosse una santa e che Serena abbia invece un atteggiamento più aperto e quindi destinato ad attirare di più l’attenzione. La reazione di Serena è stata del tutto inaspettata, infatti non solo si è dichiarata non affatto stupita dai commenti di Davide, ma ha anche affermato con decisione la sua volontà di non volere più il rapporto di prima, ma di voler spalancare le porte al nuovo.

