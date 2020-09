Serena e i costumini hot a Temptation Island/ Tentatore Ettore: “sei una monella!”

Serena a Temptation Island 2020 si sta facendo apprezzare non solo per la sua bellezza e simpatia, ma anche per i suoi costumi. Proprio così, la bellissima fidanzata di Davide all’interno del villaggio dei tentatori sta sfoggiando dei costumini davvero minimal per la gioia del telespettatori, ma anche dei ragazzi. In particolare le mise scelte dalla fidanzata stanno riscuotendo un grandissimo successo sul tentatore Ettore con cui Serena ha instaurato una bella complicità. Non lo nasconde neppure lei che più volte rivolgendosi al single gli ha detto: “sei così carino..”. La storia d’amore tra Serena e Davide dura da tre anni, ma la gelosia del compagno e la sua mania del controllo ha spinto la coppia a mettersi in gioco nel reality show dei sentimenti di successo di Canale 5.

Serena a Temptation Island 2020: i suoi costumi fanno impazzire il web

La mania di controllo di Davide è stata confermata dal diretto interessato che, parlando con una delle tentatrici, ha raccontato di aver richiesto alla fidanzata Serena di cancellarsi dai social e perfino di non uscire con le amiche. E’ comprensibile quindi il comportamento “easy” e “leggero” di Serena che finalmente sta vivendo la sua libertà. Una libertà che esprime anche nell’abbigliamento visto che i suoi costumi stanno facendo impazzire il popolo del web e non solo; anche le altre compagne guardandola in bikini davvero minimal le hanno detto “ma tu sei una monella! Non scendere così!”. Il costume scelto da Serena è un bikini di color nero sgambatissimo con tanto di lato b in bella mostra. Una scena che non è stata apprezzata dal fidanzato Davide che, nel pinnetu, viene chiamato a vedere il video della fidanzata e la sua reazione è da non perdere! Una cosa è certa: ne vedremo delle belle tra Serena e Davide, visto che la ragazza dopo aver visto come il fidanzato parla di lei con le single e con gli altri fidanzati fa una sfuriata al falò: “io lo distruggo! Io non mi faccio trattare così! Sono fidanzata con un caso umano!”.



