Serena e Sissi piangono per Albe e Dario/ Dramma ad Amici 21: cos’è successo?

Attimi di vero dramma nel corso del quinto serale di Amici 21. Anche questa volta la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini non riesce a portare la vittoria a casa. La squadra perde contro Celentano e Zerbi e poiché si tratta della prima manche, c’è la convinzione che ci sia un eliminato diretto. In squadra sono rimasti, d’altronde, solo in due: Albe e Dario, rispettivamente fidanzati con Serena e Sissi, una ballerina e l’altra cantante della squadra Cuccarini-Todaro. È a questo punto che le due vengono inquadrate dalle telecamere perché in un fiume di lacrime.

Serena Carella Amici 21/ Nel mirino della Celentano "Finto-perbenismo e poi.."

Dramma ad Amici 21 per Sissi e Serena: Maria De Filippi le tranquillizza

Entrambe le ragazze sono infatti convinte che uno dei due stia per lasciare definitivamente la scuola e per questo si lasciano andare allo sconforto totale nel guardarli esibire, forse, per l’ultima volta. Alla fine delle esibizioni dei due allievi, Maria De Filippi prende però il centro dello studio con in mano una busta rossa. Al suo interno una comunicazione da dare ai ragazzi: oggi ci sarà una sola eliminazione. Questo vuol dire che chi tra Dario e Albe finirà eliminato non lo sarà in modo definitivo ma solo provvisoriamente. Una notizia che ha fatto tirare un forte sospiro di sollievo alle due ragazze.

LEGGI ANCHE:

Carola Puddu, eliminata da Amici 21?/ Si sfoga "Non è un guanto equo... ".Amici 21, Serena Carella "Alessandra Celentano? Non capisce un ca**o! “/ È scontro!

© RIPRODUZIONE RISERVATA