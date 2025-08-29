Serena Enardu, nuove confessioni shock sul padre di Tommaso, l’uomo di cui non ha mai voluto rivelare identità né passato.

Dopo qualche tempo, Serena Enardu è tornata a parlare del misterioso ex fidanzato, nonchè padre di suo figlio Tommaso. La donna non ha mai voluto rivelare il nome dell’uomo che la lasciò sola proprio durante la gravidanza, e ha sempre tenuto il massimo riserbo sulla sua identità. Oggi, in un box domande apparso su Instagram, la 49enne ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio rispondendo ai follower ad alcune domande scomode.

Infatti, una fan le ha chiesto se fosse difficile per Tommaso non poter contare su suo padre e non avere quindi una figura paterna nel sostenerlo durante la sua vita, e la risposta di Serena Enardu è stata piuttosto chiara: “Se viene a mancare questo scenario idilliaco“, spiega, “allora va bene qualsiasi figura: madre o padre, nonna o nonno, zio o chiunque cresca una creatura con amore“. Poi, la frase che ha scioccato tutti: “Per quanto riguarda me, è stato più facile crescerlo senza“.

Serena Enardu, che rapporto ha il figlio Tommaso con suo padre?

Il figlio di Serena Enardu è oggi un ventenne, che come ha spesso spiegato la showgirl, conserva con lei un rapporto di grande affetto e vicinanza. La donna lo pubblica molto spesso nei suoi profili sui social, e Tommaso si è sempre inserito e rapportato alla grande anche con i fidanzati della mamma, ad esempio il cantante Pago dal quale si è lasciata poche settimane fa. Al momento non ci sono tracce, indizi, rivelazioni su chi sia il papà del ragazzo, ma sicuramente si sa che Serena Enardu ha dovuto portare a termine da sola la gravidanza dato che lui l’aveva lasciata proprio mentre era incinta.

Anche durante il Grande Fratello VIP, la donna ha tenuto sempre altissima la privacy del padre di suo figlio, dicendo di sentirsi orgogliosa che il ragazzo oggi sia felice. Nulla si sa poi sul rapporto tra Tommaso e il papà: “Per me quella persona esiste“, aveva detto al GF Serena Enardu, “e quindi non mi va di dire una parola sul loro rapporto“.