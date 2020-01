Serena Enardu ancora innamorata di Pago?/ “Mi manca da morire. Voglio vederlo per…”

Serena Enardu attende l’esito del televoto del Grande Fratello Vip per scoprire se avrà o meno l’opportunità di incontrare il suo ex fidanzato Pago e stare con lui nella Casa una settimana intera. Dopo la diretta di ieri, Serena si è aperta in confessionale, ammettendo di sentire la mancanza del suo ex. “Mi sono resa conto che mi mancava da morire.” ha esordito la Enardu, ammettendo poi “Lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Un confronto con me potrebbe servire a togliergli dalla testa dei pensieri che non si è ancora tolto.” Dunque dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip, Serena Enardu si dice desiderosa di un confronto per mettere a tacere dubbi e questioni rimaste in sospeso.

Serena Enardu ancora legata a Pago: “Tenersi dentro delle cose fa male”

Sempre nel confessionale del Grande Fratello Vip, Serena Enardu ammette: “So benissimo che la vita ti può portare a fare tante cose inaspettate. Però è giusto che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino.” Così aggiunge “Tenersele dentro fa male. Ci sono tante cose, da una parte e dall’altra, che devo capire come devono stare. Quindi ho bisogno di tempo.” Di tempo ne ha ancora poco però, perché domani scoprirà se il pubblico a casa ha deciso di darle questa possibilità o preferisce che Pago continui da solo questa avventura nella Casa. D’altronde la visione del pubblico su questa delicata vicenda è abbastanza contrastante: c’è chi trova che la sua sia una mossa volta soltanto ad una voglia di visibilità e chi, invece, crede alla genuinità dei suoi sentimenti.

