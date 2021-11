Serena Enardu attacca Miriana Trevisan/ “Al GF Vip perchè ti sei fatta i caz*i miei”

Serena Enardu attacca Miriana Trevisan dopo aver ascoltato un discorso tra quest’ultima e Alex Belli. Serena Enardu è stata per anni la compagna di Pago dopo la fine del matrimonio tra quest’ultimo e la Trevisan. Una storia importante che ha animato anche la casa del Grande Fratello Vip nell’edizione vinta da Paola Di Benedetto. In quell’occasione, la stessa Miriana entrò nella casa per fare una sorpresa all’ex marito e sostenerlo in un momento complicato della sua vita sentimentale. Serena, infatti, entrò nella casa come concorrente per cercare di salvare la sua storia d’amore con il cantante. Una dinamica che a Miriana Trevisan ricorda quella di Alex Belli e Delia Duran.

L’attore, infatti, a causa del suo legame con Soleil Sorge, sta vivendo un periodo difficile con la moglie Delia che, durante un confronto, ha ammesso di essere delusa dai suoi atteggiamenti. Belli si è così confidato con la Trevisan la quale gli ha detto che, esattamente come accaduto con Serena Enardu e Pago, Delia potrebbe entrare nella casa come concorrente per risolvere tutti i loro problemi. Affermazioni che non sono piaciute alla Enardu che ha replicato con un video.

L’attacco di Serena Enardu a Miriana Trevisan

Serena Enardu non usa giri di parole e punta il dito contro Miriana Trevisan che, venerdì prossimo, potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip essendo in nomination con Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. “Ragazzi vi prego, togliamoci le fette di prosciutto dagli occhi. E sappiate che certe persone dentro la casa del Grande Fratello non sarebbero mai entrate, se non ne fossero entrare altre”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

“La dinamica di Serena e Pago era la dinamica di Serena e Pago. Pago è entrato nella casa del Grande Fratello per una dinamica di coppia, Alex Belli idem. E Miriana… Miriana perché sei entrata dentro la casa del Grande Fratello? Perché ti sei fatta i c***i miei! Quindi diciamo che grazie a Serena, grazie a Delia, grazie a qualcun altro si parla anche di voi”, ha concluso.

