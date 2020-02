Serena Enardu “Certe persone andrebbero incendiate”/ Attacco al fratello di Pago?

Serena Enardu ancora nel bel mezzo della bufera, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La compagna di Pago continua a dividere il pubblico di telespettatori, in gran parte infelici sin dal suo primo ingresso. L’ex volto di Uomini e Donne proprio non riesce a conquistare la simpatia degli spettatori, ora più adirati che mai in seguito ad una frase choc pronunciata in piena notte e destinata inevitabilmente a fare scalpore. Durante uno scambio di confidenze con l’influencer Clizia Incorvaia, la Enardu si sarebbe lasciata scappare delle affermazioni alquanto controverse dal destinatario ignoto ma che in tanti avrebbero già identificato. “Certe persone che arrivano in Casa per dire la loro dovrebbero incendiarle”, è la frase incriminata pronunciata da Serena, con la quale la giovane madre si è rivolta a coloro che con il loro ingresso in Casa di pochi minuti riescono a mettere in crisi gli equilibri degli inquilini. Ad ascoltare le parole della gieffina c’era anche la sua neo amica Licia Nunez, che proprio durante la sua esperienza nel reality di Alfonso Signorini ha dovuto fare i conti con l’ingresso poco gradito di Imma Battaglia, attivista Lgbt nonché sua ex compagna. A chi si rivolgeva, invece, la Enardu?

SERENA ENARDU E LA FRASE CHOC AL GF VIP

Secondo le ipotesi di molti utenti social ed appassionati del Grande Fratello Vip, la frase di Serena Enardu sarebbe stata destinata al cognato Pedro, il fratello del compagno Pago entrato in Casa nella precedente puntata in diretta su Canale 5. Con le sue rivelazioni in merito ai “like” messi dall’influencer all’ex tentatore Alessandro, Pedro avrebbe contribuito ad alimentare gli attriti tra la donna ed il suo compagno. Una intromissione che avrebbe certamente destabilizzato ancora una volta il loro rapporto di coppia messo in crisi proprio a causa delle attenzioni della donna nei confronti dell’aitante giovane durante la loro esperienza a Temptation Island Vip. A destare scalpore e rabbia però, sarebbero state proprio le parole di Serena già tacciate come un vero e proprio “inno alla violenza”. A commentare la frase choc pronunciata da Serena, è stata anche la blogger Deianira Marzano che nel riproporre il video in oggetto (in fondo alla pagina) ha esortato il padrone di casa del reality, Alfonso Signorini, a prendere dei provvedimenti nei confronti della concorrente. L’appello sarà accolto nella prima serata di oggi, in occasione della nuova puntata in programma?





