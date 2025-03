Pago e l’amore sulle montagne russe con Serena Enardu: “Affrontiamo tutto”

Undici anni l’uno al fianco dell’altro. Pago e la sua compagna Serena Enardu ne hanno superate di ogni in questo lungo periodo insieme. Ma la loro storia d’amore ha vissuto – e continua a vivere – incredibili alti e bassi. Un po’ come stare sulle montagne russe, proprio come hanno raccontato entrambi in una recente intervista a Verissimo. Al grande pubblico, la coppia arrivò durante la partecipazione a Temptation Island 2019. Un’avventura in cui Serena Enardu e Pago arrivarono praticamente a sgretolarsi, con tanti bassi e pochissimi alti.

Non a caso, l’ex volto di Uomini e Donne e il cantante sardo ammettono candidamente di vivere una storia vibrante. “L’amore vissuto è fatto di montagne russe, altrimenti non lo stai vivendo realmente, ma i problemi ci sono sempre”, ha raccontato Pago a Verissimo a proposito delle incomprensioni con la sua compagna.

Pago e Serena, alti e bassi continui ma l’amore batte le difficoltà

Oggi le cose tra i due proseguono al meglio, ma appunto non mancano i momenti difficili. Di recente, addirittura, Pago e Serena si sono ritrovati a prendersi l’ennesima mini pausa, durata circa un mese. “Accadde una cosa sciocca ma poi ho chiamato io perché sono più evoluta”, ha spiegato lei a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo.

Le differenze caratteriali ci sono e creano non pochi contrasti, ma ciò che unisce Pago e Serena, evidentemente, è molto più forte di ciò che li divide. “Sono passati anni, ma pure quando vado a prenderlo all’aeroporto, mi batte forte il cuore, mi si smuove la pancia”, ha confidato la showgirl. Oggi Serena Enardu è la prima tifosa e sostenitrice del suo compagno che, come risaputo, gareggia tra i finalisti di Ora o mai più 2025.

