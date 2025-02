Da tanti anni ormai Serena Enardu è la compagna di Pago. La showgirl, nata a Quartu Sant’Elena nel 1976, è diventata famosa dopo aver preso parte a Uomini e donne nel 2007 mentre più avanti è stata inviata di Striscia la Notizia. Successivamente insieme alla sorella Elga, conosciuta come lei, ha fatto una comparsa in Zoolander 2, film con Ben Stiller e Owen Wilson mentre nel 2019 insieme a pago ha preso parte a Temptation Island VIP: i due sono usciti separati per poi ritrovarsi una volta fuori dall’isola delle tentazioni.

E, a proposito di isola, ha partecipato anche a programmi come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP nel corso della sua carriera. Sui social è molto seguita e mostra quotidianamente la sua vita, dando consigli di bellezza e fitness. Varie le collaborazioni all’attivo di Serena Enardu, che ha fatto di Instagram la sua vita.

Serena Enardu, chi è la compagna di Pago: “C’è ancora magia”

Serena Enardu, la compagna di Pago, è mamma di Tommaso, nato nel 2005: non si sa chi sia il papà, poiché la sua identità non è stata rivelata. Nel 2007, dopo aver preso parte a Uomini e donne, si è fidanzata con Giovanni Conversano ma la loro storia è durata solo un paio di anni. Dopo la separazione con l’ex fidanzato, Serena Enardu ha conosciuto proprio Pago, al quale si è unita.

Dopo essersi lasciati a Temptation Island VIP, i due si sono ritrovati nel 2022: a Verissimo, Pago e Serena hanno raccontato di essere finalmente sereni insieme e di avere nei programmi futuri anche il matrimonio, che però al momento sembra essere stato rimandato. Nonostante Serena abbia spiegato che tra loro c’è ancora la magia dell’inizio, infatti, i due non hanno fretta di dirsi di “sì”. Il loro amore, infatti, prosegue benissimo anche senza un anello al dito.

