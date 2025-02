Conosciuta per aver partecipato a Uomini e Donne, Serena Enardu è anche la compagna di Pago, ad oggi concorrente di Ora o mai più 2025. Dopo il debutto nel programma di Maria De Filippi, la donna ha iniziato a lanciarsi anche in altri reality come Temptation Island VIP. Nata nel 1976, si diploma in ragioneria e lavora nella sua città presso una compagnia telefonica, ma nel corso degli anni decide di aprire un suo personale negozio di ricevitoria. Nel 2007 arriva la notizia: è stata scelta come tronista a Uomini e Donne, programma che l’ha resa poi famosa.

Successivamente, grazie alla sua presenza scenica, Serena Enardu viene scelta come inviata con Cristian Cocco per Striscia La Notizia, mentre pochi anni dopo diventa protagonista con sua sorella Elga di alcune pubblicità. Ma non è finita qui! Nel 2016 debutta come attrice con Owen Wilson e Ben Stiller nel film “Zoolander 2” ottenendo un grandissimo successo. All’epoca di Uomini e Donne aveva conosciuto Giovanni Conversano, anche lui passato alla storia come uno dei corteggiatori più noti del programma. Purtroppo, però, la loro relazione non continua e finisce nel nulla. In seguito è lui a diventare tronista e Serena Enardu a scendere come corteggiatrice, cosa che farà nascere una love story meravigliosa sino al momento del tradimento del ragazzo con Pamela Compagnucci.

Serena Enardu, gli alti e bassi con Pago e la proposta a Verissimo: “Che ti costa dire di sì?”

Dopo Uomini e Donne, Serena Enardu si ritira dal mondo dello spettacolo e si prende una pausa. Sarà proprio in questo momento che conoscerà Pago, celebre cantante e soprannome di Pacifico Settembre. Nonostante sembrasse una bellissima storia d’amore, i due hanno vissuto una crisi che li ha divisi del tutto fino al 2023, quando decidono di continuare la loro relazione. Nello stesso anno si presentano da Silvia Toffanin e fanno il grande annuncio sul matrimonio.

“Ma io la sposerei anche ieri, che ti costa dire di sì? Mi vuoi sposare?” ha detto a Verissimo Pago a Serena Enardu, la quale ha risposto con un grande sì. Ad oggi non si hanno ancora informazioni sulla data dell’evento, ma la coppia starà probabilmente aspettando a fare l’annuncio. I due hanno avuto figli da precedenti relazioni: con Miriana Trevisan Pago ha avuto il figlio Nicola Settembre, mentre Serena Enardu ha un figlio di 28 anni di nome Tommaso.

