Serena Enardu, chi è la compagna di Pago: i due, tra alti e bassi, stanno insieme dal 2012. Diverse le crisi vissute (e superate) dalla coppia

Un amore non semplice quello tra Pago e Serena Enardu, che ha vissuto tante pagine più o meno belle. I due stanno insieme dal 2012 ma nonostante il tempo passato insieme, sono ancora molto innamorati, a dispetto delle crisi e delle difficoltà vissute. La compagna di Pago e il cantante nel 2019 sono stati protagonisti di Temptation Island, dove hanno vissuto una crisi importante: si sono poi riappacificati e il leitmotiv è continuato anche dopo, con continui tira e molla, ma a fare da sfondo sempre il loro grande amore, che nonostante i momenti negativi non si è mai spento.

Serena Enardu, chi è la compagna di Pago: “Amo la sua schiettezza”

“Stiamo insieme da fine 2012. Abbiamo vissuto anche tanti crisi, inciampate, salite importanti – ha raccontato Serena Enardu a Verissimo -. Abbiamo passato tanto ma ci manca da vivere ancora tantissimo“. Per Pago, sono “montagne russe ma l’amore vissuto è così. Viviamo il nostro amore a 360° ma se c’è qualche problema, e c’è sempre, lo affrontiamo in un modo o nell’altro ma insieme”. Ancora a Verissimo, i due hanno spiegato di essere molto diversi e per questo di scontrarsi spesso. “Ci accomunano però i valori, come quello della famiglia. Pago è molto silenzioso ma amo la sua onestà. Mi migliora e ci completiamo” ha confessato la compagna di Pago. Proprio per questa ragione i due, nonostante le tante crisi, sono ancora molto innamorati.

Anche Pago si è detto d’accordo con la compagna, e molto innamorato di lei: “Amo la sua schiettezza, sai sempre quello che pensa a che prova” ha confermato il cantante, spiegando di fidarsi ciecamente di lei. Un grande amore, dunque, quello tra Pago e Serena, che ha vissuto tanti alti e bassi ma che, nonostante questo, continua ad essere la loro stella polare, che li fa tornare ogni volta insieme.