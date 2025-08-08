Serena Enardu e Pago si sono lasciati: lei conferma la rottura, parla di gran dolore e spiega perché rifarebbe Temptation Island

Si era parlato di matrimonio, ma nel corso dell’ultima intervista rilasciata al settimanale Mio, Serena Enardu ha confermato la fine della sua relazione con Pago. Solo pochi mesi fa, ospite a La volta buona, il cantante parlava infatti di nozze con la sua storica compagna, ammissione di fronte alla quale Serena aveva però manifestato rabbia, facendo capire che le cose tra loro non stessero come lui aveva pubblicamente raccontato.

Cosa confermata dalle dichiarazioni da lei rilasciate al settimanale, attraverso le quali ha ammesso di non aver ancora elaborato pienamente la fine di questa lunga relazione. “Ogni giorno penso a noi, a quello che siamo stati. Sette anni insieme, due anni separati, poi di nuovo insieme per altri tre… Ora sto analizzando tante cose con più lucidità. È un grande dolore“, ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Serena Enardu conferma la rottura con Pago e ammette: “Rifarei Temptation Island, ecco perché”

La storia tra Serena Enardu e Pago ha d’altronde avuto grande lustro in TV. I due, insieme, hanno partecipato a noti programmi televisivi, come il Grande Fratello e Temptation Island. Era il 2019 quando la coppia metteva alla prova la loro relazione nel celebre reality, un’esperienza che Serena, ad oggi, rifarebbe: “Lo rifarei perché è stato uno scossone necessario.”, ha spiegato attraverso le pagine del settimanale, definendolo infatti un passo necessario per capire ciò che mancava al rapporto con Pago.

“Quel programma mi ha fatto riscoprire viva.”, ha continuato Enardu, spiegando come, due anni dopo, abbia capito di amare ancora Pago. C’è stato infatti tra loro un ritorno di fiamma, durato poi per lungo tempo “Ma l’amore non basta.”, ha tuonato l’ex volto di Uomini e Donne. E a coloro che le hanno mosso critiche, lei risponde dicendosi totalmente disinteressata ai giudizi: “C’è chi ha capito il mio percorso e c’è chi è rimasto fermo alla superficie dei fatti.” Così ha lanciato anche una stoccata al suo ex: “In un certo senso anche Pago lo ha fatto: sono sicura che c’è ancora amarezza ed è anche questo che ci ha impedito di andare oltre.”