Serena Enardu compie 49 anni: tutto quello che c'è da sapere sull'ex tronista di Uomini e Donne.

Serena Enardu compie 49 anni e, su Instagram, in occasione del suo compleanno, pubblica un video in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza, scrivendo il seguente messaggio nella didascalia: “Tra 2 giorni son 49 anni! Con chi festeggerò? Con leggerezza, disinvoltura e curiosità”, scrive la Enardu che, da anni, è seguitissima sui social dopo aver conquistato la popolarità partecipando a Uomini e Donne come tronista. Accanto a lei, in questo giorno di festa, c’è la sorella gemella Elga e il figlio Tommaso. Nessun fidanzato, tuttavia, dopo la fine della lunga relazione con Pago.

La loro storia è stata molto burrascosa e, nel 2019, la coppia ha anche partecipato a Temptation island uscendo separati dal programma. I due, poi, sono tornati insieme fino a parlare di matrimonio ma nella primavera del 2025 si sono lasciati definitivamente.

Serena Enardu: il passato a Uomini e Donne e l’addio a Pago

A svelare i dettagli della rottura con Pago, sui social, è stata la stessa Serena Enardu: «Da tanto mi state chiedendo con Pago come va e mi sono chiusa in un religioso silenzio perché è un momento molto delicato poi, invece, vedo che c’è chi si siede tranquillamente in un salotto televisivo a parlare. Io e Pago in questo momento non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati a Pasquetta. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante. Pago ha preso la sua valigia e se n’è andato e da quel giorno non ci siamo più visti. Ci siamo sentiti qualche volta ma la situazione è questa. Vedo trasmissioni e interviste in cui si parla del nostro matrimonio e abbiamo addirittura il primo invitato. È interessante. Visto che c’è tanta voglia di andare a parlare pubblicamente della vita privata almeno diciamo la verità».

Prima di incontrare e innamorarsi di Pago con cui è stata fidanzata tanti anni, Serena Enardu, durante il percorso a Uomini e Donne, si è innamorata di Giovanni Conversano con cui ha avuto una relazione durata circa due anni. Attualmente, Serena è single e follemente innamorata del figlio Tommaso.