Serena Enardu conferma il ritorno di fiamma con Pago?/ Fan increduli e…

Serena Enardu conferma il ritorno di fiamma con Pago. Nelle scorse settimane era circolata l’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe stato un riavvicinamento tra i due. Il portale The Pipol Gossip aveva lanciato la notizia spiegando che tra Serena e Pago sarebbe scattato di nuovo qualcosa: “Forse quel sentimento non si è mai spento e sembra che la coppia in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi”. Per il momento però Serena e Pago non sono mai apparsi insieme sui social e nemmeno in scatti di paparazzi. Nelle sue storie Instagram Serena Enardu sembra però aver confermato la notizia di un ritorno di fiamma. L’ex tronista ha infatti scritto: “Credo nelle seconde o più occasioni nell’amore. Fondamentalmente credo nel sentimento dell’amore. Quindi credo che quando c’è una magia, un’alchimia, un’emozione forte, le occasioni possono essere anche un milione, ma vale assolutamente la pena provarci e riprovarci e riprovarci tutte le volte che delle persone lo reputano opportuno. Ma soprattutto tutte le volte che le persone, quando si rincontrano, provano tutte queste belle emozioni”.

Sui social, sono stati in molti a gioire per questa notizia. C’è chi ha scritto: “Si, si riferisce a loro due . Era nell’ aria questo ritorno” e chi sottolinea come Serena abbia evitato di fare il nome di Pago: “Lei evita di specificare , ma con la risposta all’ ultima domanda del box , conferma che si stanno rifrequentando. Sicuramente hanno avuto modo entrambi di avere altre occasioni , ma evidentemente sono anime gemelle nonostante tutto”.

Serena Enardu e Pago, le tappe del loro amore: da Temptation Island a…

Serena Enardu e Pago sono stati insieme sette anni prima di lasciarsi in modo definitivo. I due avevano partecipato anche a Temptation Island per superare un momento di crisi ma in seguito avevano preso atto del fatto che il rapporto era finito. Dopo qualche settimana dalla fine del programma, Pago, entrò nella casa del Grande Fratello e la Enardu chiese subito di poter entrare anche lei nella casa in quanto di nuovo innamorata del suo Pago e desiderosa di riprovarci di nuovo.

Pago e Serena sembravano felici ma al termine di quell’esperienza nel reality i due dichiararono ufficialmente finita la loro relazione: “Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, abbiamo provato in tutti i modi ma niente. Ad un certo punto bisogna rassegnarsi, l’accanimento terapeutico non porta da nessuna parte e quindi. Sono single”. Ora però Serena Enardu ha riacceso con un post nelle storie Instagram la speranza dei fan. Dopo vari tira e molla, i due avrebbero capito di non poter più fare a meno l’uno dell’altra. La scelta della coppia sarebbe quella di riprovarci ma lontano da ogni chiacchiera, non esponendosi al pubblico social con scatti o video.

