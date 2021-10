Serena Enardu contro Miriana Trevisan/ “Va avanti chi si muove bene sotto le coperte”

Serena Enardu, rispondendo alla domanda di un follower attraverso l’apposita funzione di Instagram, commenta l’avventura di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 2021. La Enardu ha avuto una lunga storia con Pago, ex marito di Miriana Trevisan. L’ex tronista di Uomini e donne, nell’esprimeredeciso di esporsi quando un utente le ha rivolto la seguente domanda: “Cosa ne pensi della ‘signorina’ che ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?”.

“Penso che per essere se stessi ci vogliono le pa**e. In una società come questa bisogna prendere per il cu*o tutti e a volte vanno avanti le persone che sotto sotto le coperte si muovono tanto bene“, è stata la risposta della Enardu che, a sua volta, era stata criticata dalla Trevisan quando entrò nella casa di Cinecittà per riconquistare il cuore di Pago.

Serena Enardu, confronto con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021?

Miriana Trevisan ha già ricevuto la visita dell’ex marito Pago con cui ha un ottimo rapporto. Alfonso signorini organizzerà un confronto anche con Serena Enardu dopo le dichiarazioni rilasciate sui social? Difficilmente, l’ex tronista entrerà nella casa per parlare con l’ex marito dell’ex compagno. La Enardu, infatti, ha ormai voltato pagina ed è concentrata su se stessa e su suoi figlio.

La Trevisan, nel frattempo, si gode l’avventura nella casa di Cinecittà doove, nelle scorse ore, si è anche lasciata andare ad uno sfogo tra le lacrime consolata da Alex Belli. Anche il suo rapporto con Nicola Pisu continua tra alti e bassi dopo il confronto con Patrizia Mirigliani.

