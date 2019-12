Serena Enardu, intervistata tra le pagine di Chi, racconta come procede senza Pago, dopo essersi lasciati nel corso di Temptation Island Vip. “Come sto? Sto meglio. Ho sofferto e soffro tanto. Questo periodo è complicato. Pian piano sto ricomponendo il puzzle”. Poi ha precisato che dopo sei anni, la relazione d’amore con il cantante era destinata ad interrompersi: “Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Lo ammetto, lui mi manca, ma è giusto che oggi le nostre strade siano separate”. I due subito dopo il programma si sono rivisti: “Abbiamo pianto insieme. Abbiamo provato a parlare, ma niente. A un certo punto lui ha alzato un muro per difendersi. Col tempo ci siamo persi. Lui mantiene un rapporto con mio figlio Tommaso, che lo percepisce come un papà. Quando Pago è a Cagliari, si vedono e si sentono. Io invece no. Questa è la verità”. Dopo Temptation non c’è stato mai un momento di ritorno di fiamma: “No. Nemmeno un bacio. Sono pentita di averlo fatto soffrire, ma sono stata me stessa. Una donna esasperata, sola e spenta. Gli errori e le scorrettezze sono stati fatti da entrambi. Solo che io l’ho dimostrato apertamente, lui no. Questo glielo vorrei dire in faccia, lui sa di che cosa parlo”.

Serena Enardu: “Dopo Pago sono in cura da una psicologa”

Serena Enardu svela poi di essere in cura da una psicologa: “Che cosa sono, che cosa voglio oggi, non lo so. Davvero, è un periodo dove la tristezza fa a pugni con attimi di serenità. Per fortuna ho accanto la mia famiglia. Sono stata giudicata in modo crudele, in pochi hanno realmente capito il mio malessere. Però mi assumo le mie responsabilità. Domani chissà che cosa succederà. Questo Natale lo dedico alla persona che amo: mio figlio Tommaso”, racconta sempre tra le pagine di Chi. Poi svela di avere sofferto per la mancata comprensione della gente: “Hanno vinto la parte ludica, i balletti e il tradimento che non c’è stato con Alessandro (Graziani, il tentatore, ndr). Dietro c’era molto altro. Ma sono sicura che tutte quelle donne che vivono una situazione di “trascinamento” in amore, mi abbiano capito. E lo so perché molte di loro mi hanno scritto in privato, raccontando di quanto vivano soffocate dentro una storia, senza riuscire a uscirne”. In ultimo svela: “Se Pago tornasse? Non so che cosa rispondere”.

