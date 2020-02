Serena Enardu è già crisi con Pago?/ “Se vuoi me ne vado”, intanto Miriana Trevisan… (Grande Fratello Vip)

Serena Enardu continua a dividere i fan del Grande Fratello Vip 4. Durante i primi giorni di reality, la donna infatti si è sottoposta al televoto e la maggior parte del pubblico ha scelto di non farla entrare nella casa. Il motivo è sempre ciò che è accaduto a Temptation Island Vip, che secondo molti potrebbe replicare anche nei prossimi mesi. Un dubbio che spesso è sorto anche nella mente di Pago, con cui ha vissuto in questi giorni diversi momenti di crisi. La situazione poteva persino peggiorare questa sera quando Miriana Trevisan doveva entrare nella casa per affrontarla e poi rinunciare all’ultimo minuto. La showgirl infatti ha vissuto da vicino il dolore dell’ex compagno, che ha scelto di rifugiarsi a casa sua subito dopo il reality estivo. Intanto Serena è sempre più convinta che il fidanzato in realtà non sia ancora riuscita a perdonarlo. “Se vuoi me ne vado, se hai bisogno di più tempo vado via, non ho problemi”, gli ha detto durante una delle ultime liti. “Le persone che piacciono a me, non ti piacciono e anche per questo sei di malumore”, ha aggiunto parlando delle ultime nomination. Il cantante però ha cercato di riportare tutto alla tranquillità, ricordandole tra l’altro la presenza delle telecamere. “Secondo il momento può succedere anche che a uno girino i co****oni. Facciamola passare così”, ha poi sbottato Pacifico per chiudere il discorso. Tutto è partito dallo scorso sabato sera, quando il cantante ha rivelato alla compagna di essere ancora insicuro sul loro futuro. “Io ho fatto un percorso per ritrovare noi, tu invece vuoi ritrovare te, non noi. Lo fai per te stesso, pensi sempre al passato, ma non è che io devo pagare tutta la vita”, ha sbottato lei, mettendosi a piangere. Secondo Serena infatti il fidanzato vorrebbe in qualche modo fare l’eroe (o forse la vittima?). “Non voglio che te ne vada, è un problema di mia insicurezza”, ha chiarito il cantante, “vedo quello che hai fatto, ma non puoi non cercare di comprendere che in certi momenti mi sento insicuro. A volte ho questo senso di insicurezza, altre non ce l’ho”.

Serena Enardu: come andrà con Pago a Grande Fratello Vip 4?

Serena Enardu dovrà ancora combattere per mantenere in vita la sua relazione: il Grande Fratello Vip 4 in questo forse la sta aiutando fino ad un certo punto. Con Pago ci sono continui alti e bassi e l’umore della coppia può davvero cambiare da un’ora all’altra. Di sicuro la colpa è anche da ricercare nella reclusione forzata, ma fino a che punto potranno reggere una situazione così complessa? Baci e liti, carezze e accuse. Di questo passo il rischio per entrambi è di sfinirsi a vicenda. “Vorrei che ci fosse una sorpresa per me lunedì, mi scoccia non sapere niente dei miei”, ha detto al compagno parlando della diretta di questa sera, “magari c’è mio padre”. Intanto i fan attaccano su più fronti, commentando anche i post di Elga Enardu, la sorella di Serena. In questi giorni, la donna ha infatti condiviso un video che mostra diversi momenti a quattro: Serena e pago, felici e innamorati, ma anche lei e il marito Diego Daddi. Un momento felice che ha scelto per sottolineare il suo pensiero: le persone criticano la loro vita solo perchè è più interessante di quanto accade nella loro esistenza. “Ma come si fa a vendere la propria vita privata ed esporsi così alle critiche, per poi pretendere che le persone non manifestino le proprie opinioni”, scrive un’ammiratrice. “Ci sono azioni che hanno delle conseguenze e rendere pubblica la propria vita privata ha delle conseguenze e in più sono pure pagati”, dice un’altra.

