Serena Enardu e Pago/ Coppia in crisi:”Il limite è stato ampiamente superato…” (Temptation Island Vip)

Serena Enardu e Pago, un nuovo stop nella puntata di Temptation Island Vip di questa sera?

Serena Enardu e Pago, ci saranno lacrime in arrivo per lei, dovuti ai sensi di colpa più che altro, e una ferma decisione da parte del cantante. Fino allo scorso appuntamento, Pago era sicuro che la sua fidanzata avesse preso le distanze dal single che le ronza attorno, ovvero Alessandro Graziani. Soprattutto perché il ragazzo non ha esitato a sottolineare più di una volta di avere un forte interesse nei suoi confronti, di credere che ci sia una possibilità d’incontro. Serena invece è rimasta fredda, seppur disponibile nei confronti del Tentatore. Lei invece si dispera, ma solo in qualche momento della giornata. Sa di aver fatto qualcosa di poco carino nei confronti del fidanzato e fra le lacrime, trova conforto solo nelle parole dell’amica Anna Pettinelli. Clicca qui per guardare il video di Serena Enardu. Il sollievo per Pago è stato immediato, ma come sappiamo tutto può cambiare nel giro di pochissimo tempo. E infatti stasera succederà di nuovo qualcosa di importante, tanto da spingere il cantante a credere che la storia d’amore con la Enardu sia ormai già finita.

Pago e Serena Enardu: la dura reazione del cantante

Pago e Serena Enardu potrebbero essere arrivati ad un punto di non ritorno. A Temptation Island Vip 2019 devono succedere ancora delle cose prima che l’artista si renda conto di quale direzione potrà prendere la loro relazione. Dopo aver visto un nuovo pinnettu, questa sera Pago sfogherà tutta la sua rabbia lanciando diversi oggetti presenti nel villaggio, oltre a sassi. E persino una manata ad uno degli albero del resort, mentre gli altri fidanzati lo guardano in assoluto silenzio. “Così è dura. Non va bene“, si limita a dire lui. Clicca qui per guardare il video di Pago. Che cosa succederà oggi? In base ad uno dei video promozionali della puntata, sappiamo che la Enardu si concederà coccole, bacini e persino tenerezze con Alessandro Graziani. “Il limite è stato ampiamente superato“, dirà Pago durante l’ennesimo falò. Non sappiamo che cosa gli verrà mostrato sullo schermo, ma di certo Serena potrebbe aver sciolto ogni freno che la separa dal Tentatore.

