SERENA ENARDU E PAGO/ Falò di confronto: sceglierà lasciarlo single Alessandro? (Temptation Island Vip)

Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo Temptation Island Vip?

Serena Enardu e Pago sono una delle coppie rimaste nei villaggi di Temptation Island Vip. Ma ancora per poco: nella coppia c’è aria di crisi, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Elga, la sorella di lei, che ha tirato in ballo l’ex Giovanni Conversano. Quest’ultimo, infatti, avrebbe scatenato contro di lei le ire del web, e per questo Serena sarebbe stata vittima di cyberbullismo. “Mi dispiace che i follower che conoscono Serena da dieci anni si sono scagliati contro di lei per averla vista ballare dieci minuti nel villaggio delle fidanzate”, ha dichiarato Elga al magazine di Uomini e donne, “Serena è una donna libera di fare quello che vuole. Ha parlato con Pago prima di entrare nel programma ed era d’accordo con lui che si sarebbe messa in gioco. L’ha detto chiaramente: ‘O chiudo la storia, o mi sposo’. Chi va a Temptation non è una coppia felice e senza problemi. Io, Elga, sposata felicemente, non andrei mai a Temptation Island, non ne avrei i motivi. Pago e Serena sono entrati in quei villaggi consapevoli di quello che sarebbe potuto accadere”.

Temptation Island Vip: Serena Enardu e Pago nella bufera

Elga, sorella di Serena Enardu e “cognata” di Pago, non parla direttamente di Giovanni Conversano. Ciononostante, è convinta che sia stato proprio lui la causa delle accuse pesanti rivolte a Serena a partire dai social network. “Certo che sì! Ha aperto le danze! Però io preferirei non nominare questa persona, visto che c’è una querela in corso. A lui non ho mai risposto pubblicamente, perché il suo obiettivo non era quello di farsi giustizia, sa bene che quello che ha raccontato è una bugia”. Poi dà un giudizio sul comportamento della sorella: “Le persone vere non hanno scelta. Quello che fanno è la verità, è istinto, non mentono. Io, mia madre e mia sorella siamo così: siamo state educate alla libertà, a fare quello che ci sentiamo, seguendo i nostri sentimenti e la ragione, per capire quale sia la cosa giusta”.

Il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago che esito avrà?

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island Vip, Serena Enardu e Pago si sono rivisti per la prima volta dopo 21 giorni. L’occasione è stata quella del falò di confronto, in cui Pago ha visto Serena molto vicina al single Alessandro. E a quel punto ha sbottato: “Basta, ho pianto per questa ragazza, non la riconosco più”. “Io sono allibito per il comportamento di questa ragazza”, “è vergognoso”. “Non ho mai chiesto un falò anticipato perché volevo vedere fino a che punto arrivasse Serena, al costo di star male”. Durante il faccia a faccia, Pago ribadisce: “Non ho chiesto il falò perché dovevi viverti la tua esperienza”. Lei replica: “Sono 6 anni che aspetto di sapere cosa pensi di me”. “Io non volevo farti soffrire”. I due si sputano in faccia tutto quello che hanno trattenuto per tanto tempo: “Non mi ha mai supportato nel fare il cantante“, dice lui. “Quando c’era il mutuo da pagare, tu pensavi solo a fare l’artista”. “Dovevi chiamarmi e dire non stiamo più insieme”. “Non sei una persona onesta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA