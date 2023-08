Serena Enardu e Pago festeggiano un anno d’amore dopo la rottura/ “Ti amo sempre di più”

Serena Enardu e Pago festeggiano il ritorno di fiamma: “Un anno che siamo tornati insieme”

Dopo la rottura in seguito al Grande Fratello, le voci su un presunto ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago si sono susseguite numerose: “E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero” si leggeva su Pipol Gossip.

Serena Enardu fuori dall'Isola dei Famosi 2023?/ Lei sbotta e svela la verità

Effettivamente la coppia ha confermato il ritorno insieme, con un video in cui si mostrano felici e sorridenti mentre si abbracciano pieni d’amore: “11 agosto 2023. Buon RITORNARIO amore mio. Un anno che siamo tornati insieme e ti amo sempre di più”. Sembra proprio che i due ex gieffini siano tornati definitivamente insieme con tanto di proposta di matrimonio.

Gianmarco Onestini scartato dall'Isola dei Famosi per 'evitare il trash'?/ Lui: "Ecco la verità"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu)

Pago e Serena Enardu spiegano perchè si sono lasciati: “Ci stavamo facendo del male”

Pago e Serena Enardu, a distanza di mesi, sono tornati nel salotto di Verissimo per raccontare i motivi della rottura: “Eravamo entrati in una routine di vita che non ci rendeva felici. Lui viveva con me rinunciando alla sua professione e alla sua passione, io stavo molto a casa… Avremmo dovuto guardarci in faccia e comunicarci i nostri bisogni. Ci eravamo annullati come individui. Facemmo una brutta litigata, Pago partii e capimmo che ci stavamo facendo del male. Credevamo di non essere compatibili e abbiamo provato a percorrere strade diverse”.

Pago: "Festival di Sanremo? Vorrei andarci"/ "Un mio brano piaceva ad Amadeus, ma..."

“Tutto quello che è successo, però, si chiama passato, non c’è più. Ora viviamo un nuovo inizio” assicura la coppia che è tornata definitivamente insieme. Pago e Serena si sono rivisti nell’appartamento dell’Enardu per salutare il figlio di lei che partiva per l’Estero: “Quando lui ha bussato, ero in cucina e lì volevo rimanere. Appena l’ho rivisto, mi è saltato il cuore in petto come una ragazzina” ha affermato l’ex tronista. Da lì la coppia non si è più lasciata, tanto da penare anche alla possibilità del matrimonio: “Sarebbe bello celebrare il nostro amore”, ha rivelato Pago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA