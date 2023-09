Serena Enardu e Pago in crisi?/ Dopo una litigata telefonica, cala il silenzio sulla coppia

Serena Enardu e Pago: la coppia è di nuovo in crisi?

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago ha attraversato varie fasi. Dopo essere stati insieme per diverso tempo ed essersi lasciati, i due sono tornati nuovamente insieme mostrandosi sui social sereni, felici e innamorati. La coppia, lontano dalle luci dei riflettori, ha così ritrovato l’armonia di un tempo. I due hanno così trascorso un’estate d’amore nel corso della quale è arrivata anche la dolce dedica del cantante alla compagna in occasione del compleanno.

“Era un po’ che non passavamo il tuo compleanno insieme baby, d’altronde così è la vita e noi qualcosa abbiamo imparato. A quasi un anno dal nostro ritorno, posso finalmente abbracciarti forte, baciarti e dirti: Buon compleanno amore. E la speranza è quella di poterlo rifare per i prossimi 53 anni. Ti amo baby”, aveva scritto il cantante a cui Serena aveva risposto con un “Amore mio, per sempre“. Tuttavia, negli scorsi giorni, sul web, si sono diffuse voci in merito ad una nuova crisi di coppia.

Serena Enardu e Pago: l’indiscrezione di Chi

Secondo un’indiscrezione riportata dalla rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 24 settembre, Serena Enardu e Pago avrebbero avuto una discussione telefonica in seguito alla quale sarebbe calato il silenzio. “Altra puntata del tira e molla tra Pago e Serena”, si legge su Chi.

“Nel weekend, il cantante è stato sorpreso a Forte dei Marmi, al telefono, durante una litigata pesantissima con la Enardu. Da quel momento, tra i due, è calato il silenzio”, si legge ancora. La coppia tornerà presto a mostrarsi insieme?

