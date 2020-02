Serena Enardu e Pago, lite per un like/ Lui:”potevi evitare”, lei:”Non mi hai difeso”

Serena Enardu e Pago sono i protagonisti di un’accesa lite in diretta al Grande Fratello Vip. L’ingresso del fratello del cantante, Pedro, e la rivelazione di alcuni like messi da Serena ad Alessandro Graziani (il suo ex tentatore di Temptation Island) spiazzano Pago che rimane visibilmente scosso e dispiaciuto. “Un like non significa nulla però questo non vuol dire che mi faccia piacere questa cosa, anzi!” ammette il cantante. Serena Enardu però sbotta per il gesto di Pedro: “Ti deve dispiacere il cervello di una persona così che ha 50 anni e ti viene a dire che ho messo 2 like. Se avesse un caz*o di valore l’avrei messo un like?”

Lite tra Pago e Serena al Grande Fratello Vip

La lite però continua anche dopo la pubblicità poi mandata da Alfonso Signorini. Urla e accuse pesanti volano nella Casa del Grande Fratello Vip tra i due: “Tu non stai bene se non capisci che cose così mi fanno stare male, mi da fastidio! Tu non puoi pretendere che non mi dia fastidio! Non è fattibile questa cosa, è imbarazzante! Mai io ti ho detto comunque che ti credo!” ammette Pago. Serena però lo incolpa: “Tu lì dovevi stare con me, questo è quello che ci manca. Cosa ci siamo detti l’altro giorno? Io e te contro tutti! Io speravo che tu facessi quello che abbiamo deciso insieme e che invece non è durato per un caz*o di giorno!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA