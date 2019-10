Serena Enardu e Pago/ Lui piange: “Non puoi giocare coi sentimenti”, corna in arrivo? (Temptation Island Vip)

Serena Enardu e Pago: lei si lancia tra le braccia del tentatore…

Serena Enardu e Pago sono sempre più vicini alla rottura e a ogni puntata di Temptation Island Vip 2019 le lacrime sono assicurate per uno dei due. Per ora è il cantante a subire con maggior forza il comportamento che la fidanzata sta tenendo nel suo villaggio, grazie al flirt con Alessandro Graziani. Forse all’inizio era convinto che lo stop della donna sarebbe arrivato presto, ma le cose sono andate diversamente. Pago ha smesso persino di interagire con gli altri fidanzati, preferendo il silenzio e la solitudine. Un nuovo pinnettu, in seguito ai video visti al falò, ha turbato però il suo equilibrio ancora precario. Ignara di tutto,Serena Enardu e Alessandro organizzano un’uscita insieme. “In un posto senza microfono magari, sarebbe bello“, dice prima di lanciarsi in un’avventura in acqua. “Se tu non ci fossi stato… non so se avrei legato in maniera particolare, come ho legato con te“, dice Serena ammettendo che il Single è in grado di ‘incasinarla’ un po’. Sguardi ammiccanti, parole dette a metà. Per Pago la visione della clip è stata traumatica: di ritorno al villaggio si è chiuso in bagno a piangere. Clicca qui per guardare il video di Serena Enardu e Pago.

Serena Enardu e Pago: arriva il falò di confronto?

L’atmosfera si fa sempre più tesa fra Serena Enardu e Pago e anche se nella scorsa puntata di Temptation Island Vip 2 lei sembrava aver capito i propri errori, scopriremo presto che non è del tutto così. Nella puntata di stasera,Serena Enardu infatti sceglierà di concedersi persino il weekend da sogno con Alessandro Graziani. Per i due ci sarà la possibilità di allontanarsi ancora una volta dal resto del gruppo, di vivere una parentesi tutta rosa solo per loro. Il promo delle anticipazioni ci ha già svelato che ci sarà persino una piccola incursione di lui durante la notte: Alessandro busserà alla porta della fidanzata di Pago. Dato che il cantante sta crollando sempre di più, è facile credere che non sarà così disposto a riprendere con sé Serena. Anche se tutte quelle lacrime lasciano intuire quale tipo di sentimento nutra per lei. Forse la Enardu non ha mai visto questo suo lato? Intanto nei pensieri di lei sembra esserci solo Alessandro, tanto che del fidanzato non parla nemmeno più. Un nuovo pinnettu sui baci e gli abbracci fra Serena e Alessandro metteranno ancora più in crisi Pago. Anche questa volta le lacrime saranno inevitabili. “Tu non puoi giocare coi miei sentimenti, di là“, dirà al falò. Clicca qui per guardare il video di Pago.

