Serena Enardu e Pago/ “Non lo amo più”, ma lui è disperato: “Manca da morire!”

Tra Serena Enardu e Pago pare non esserci alcuna possibilità di sanare il rapporto. Dopo il falò di fuoco a Temptation Island Vip, l’ex coppia si è rincontrata a Uomini e Donne, precisando sempre di non potersi concedere una seconda possibilità. Oggi, a confermare le precedenti dichiarazioni, tornano i diretti interessati, tra le pagine del settimanale Chi. Serena apre le danze e svela quando e come aveva incontrato Pago sette anni addietro: “Era la primavera 2012. Lui ha voluto me e mia sorella Elga per un evento. Quella sera scatta il colpo di fulmine, ma lui era sposato. A ottobre inizia la nostra storia. Lui era tornato single. Il primo bacio dopo un suo concerto. Poi arrivò l’amore e la nostra prima volta a casa mia. […] Lui ha ottenuto la separazione il giorno dopo la fine di Temptation. Incredibile. In pratica oggi ci potremmo sposare. Un figlio? Lui lo avrebbe voluto, io no. Sono già mamma di Tommaso e la mia vita, ancora oggi, non è una passeggiata”. La Enardu dopo Temptation si è pentita di averlo fatto soffrire: “Sono in cura da una psicologa. Io e Pago da anni non stavamo bene. Ho sempre avuto paura di ferirlo, di fargli male e ho sbagliato. Per tutelare lui, abbiamo distrutto tutto. Non mi vergogno di dire che sono in cura. C’è un lato di me che non ho voglia di raccontare. La mia vita è fatta di grandi dolori. Faccio fatica a parlarne. Ho toccato il fondo. Ora devo cercare la luce per mio figlio. Pago mi ha lasciato sola, non mi ha compreso. In casa i pantaloni li portavo io”.

Serena Enardu e Pago dopo Temptation Island Vip: parole che fanno male

E se Serena Enardu ha le idee ormai chiare, anche Pago si è reso conto della fine della loro relazione, ma è ancora “bruciato” dal sentimento. Il cantautore sardo infatti, rivela che se potesse tornare indietro, non rifarebbe Temptation Island Vip: “Per la doppia sofferenza non lo rifarei. I nostri sei anni sono stati travolgenti, speciali e unici. Ricordo ogni singolo momento e ho voglia di riviverli nella mia vita prima di Temptation. Durante e dopo per me è solo dolore”. E se lei è categorica sul loro sentimento, lui parla da uomo innamorato: “Lei non mi ama più. Mi manca tanto, tutto. Mi manca lei. Ha un fascino incredibile. Mi manca nel quotidiano. Mi manca il solo abbraccio. Fa male. Mi fermo qui. Torno a scrivere, voglio ripartire dalla mia musica sognando il Festival di Sanremo”. E il tentatore Alessandro Graziani? “Non rispondo alla domanda se l’ho visto o sentito. Voglio tutelarlo. A Temptation non ci siamo baciati, rifarei tutto. Criticatemi. Ho perso sei chili. Ho voglia di serenità e se per conquistarla ho dovuto fare questo viaggio e soffrire, va bene così”, conclude Serena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA