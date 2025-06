Niente matrimonio tra Serena Enardu e Pago, i due hanno annunciato qualche giorno fa la fine della loro relazione. Il matrimonio saltato ha ovviamente gettato nello sconforto la modella sarda ed ex concorrente di Grande Fratello e Temptation Island, a riguardo ha rivelato. “L’ultima volta che stavo programmando un viaggio risale ai primi di aprile, poi mi è successo di tutto. Adesso voglio aspettare un pochino prima di ripensarci”.

Intervenuta sui social, l’ex compagna di vita di Pago, ha parlato del suo attuale stato emotivo, ammettendo le difficoltà derivanti dall’ennesima separazione, che sta rischiando di pagare a caro prezzo dal punto di vista mentale: “È un periodo in salita, di presa di coscienza che mi scombussola. In questi periodi mi ascolto tanto, analizzo e cerco di conoscermi sempre meglio, affinché il disastro si riveli costruttivo“ ha confidato sui social Serena Enardu. Una nuova pagina di vita per Serena Enardu, ora chiamata a fare i conti con il presente.

Serena Enardu e Pago, la fine della relazione a Pasquetta

Poche settimane fa, Serena Enardu era tornata a parlare della fine della storia d’amore con Pago, sulla quale si è espressa in questi termini, senza nascondere l’amarezza per quanto accaduto: “Io e Pago in questo momento non stiamo più insieme.

Ci siamo lasciati a Pasquetta. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante. Sarebbe carino che uno andasse in tv, si sedesse e raccontasse la verità. Visto che c’è tanta voglia di andare a parlare pubblicamente della vita privata almeno diciamo la verità” ha detto in una intervista rilasciata a La volta buona di Caterina Balivo. Vedremo se tra i due ci saranno i margini per un ritorno di fiamma oppure la questione si interromperà qui.

