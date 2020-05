Serena Enardu e Pago si sono lasciati/ “Chi sbaglia, non può essere colpevole a vita”

Pubblicità

Serena Enardu e Pago si sono lasciati di nuovo. O meglio, la Enardu parla di una pesante litigata che li ha portati ad allontanarsi nuovamente. Senza scendere nel dettaglio dei motivi che hanno causato una nuova crisi nel suo rapporto con Pago, in un lungo sfogo su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne parla di mancanza di stima e fiducia senza i quali, nonostante ci sia l’amore, una coppia non riesce ad andare avanti. Pur non avendo voglia di rendere pubblica la sua sofferenza, l’ex tronista di Uomini e Donne sceglie di spiegare personalmente cosa sta accadendo tra lei e Pago avendo sempre coinvolto i followers nella sua vita sentimentale. “Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto, non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole, curiose e becere. L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti, i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi , sono capaci di stravolgere una magnifica cena in un orribile incubo”, scrive Serena a corredo di una foto in cui ha gli occhi pieni di lacrime.

SERENA ENARDU E PAGO SI SONO LASCIATI: “L’AMORE NON BASTA”

Serena Enardu e Pago, dopo il Grande Fratello Vip 2020, sembravano aver trovato il modo per ricostruire il loro rapporto e, invece, pochi mesi dopo, arriva una nuova doccia freddia per i fans della coppia. Nel suo lungo sfogo, Serena fa intuire come il passato possa aver allontanata nuovamente dal cantante. “Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita. Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo, ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi”, scrive l’ex tronista. La Enardu, infine, ammette di fare fatica a guardare le foto di coppia e, ripensando al passato, ribadisce che, forse, avrebbe potuto comportarsi diversamente: “Forse l’avrei dovuto pensare prima, forse avrei dovuto, ma se non avessi fatto questo e non avessi fatto l’altro… ma indietro non si può andare e oggi pagherò con il mio dolore i miei errori e ne trarrò un altro insegnamento“, conclude.





