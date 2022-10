Serena Enardu e Pago sono tornati insieme?/ La verità sul ritorno di fiamma…

Serena Enardu e Pago, ritorno di fiamma? L’intervista a Casa Pipol

Sembra essere tornato il sereno tra Pago e Serena Enardu e, dopo un lungo periodo di distacco, il ritorno di fiamma nella coppia sembra ormai realtà. A confermarlo è un’intervista rilasciata dalla ex tronista di Uomini e donne a Casa Pipol, il talk social di The Pipol News. Dopo le indiscrezioni di quest’estate sul loro riavvicinamento dopo anni di silenzio, la ragazza fa chiarezza parlando del suo privato: “Ci sono momenti in cui una persona vuole rimanere riservata, non perché la mia vita privata è sempre stata molto pubblica, ma perché si arriva a un certo punto in cui vuoi cercare di tutelarla“.

Nella prima parte di intervista non cita esplicitamente Pago, ma si limita a parlare della sua vita privata che, in questo momento, preferirebbe tenere riservata. “Da un po’ di tempo a questa parte, cerco di tenere la mia vita privata molto riservata non solo con il pubblico, ma con tutto il mio entourage. Già è difficile spiegare a noi stessi perché le cose non vanno bene. Spiegarlo agli altri risulta quasi impossibile, perché i rapporti d’amore sono molto particolari“.

Tuttavia ad entrare nel vivo della questione è Gabriele Parpiglia che, nel corso dell’intervista, mostra alcune immagini che ritraggono Pago e Serena Enardu insieme, sorridenti, dopo tanto tempo. Tra queste, la foto di un loro bacio che ormai certificherebbe a tutti gli effetti il ritorno di fiamma tanto sognato dai fan. “Un applauso a questo amore che è tornato” il commento del giornalista. Si parla anche dell’ipotesi matrimonio, ma la risposta della ragazza in merito è ironica e sfuggente: “Io credo che due persone quando stanno insieme e si amano, si sposano ogni giorno. Poi c’è il gatto che mi sta chiamando…“.

La sua intenzione è quella di non entrare approfonditamente nell’argomento, ma spiega: “Ho sempre detto che non è necessario firmare un contratto“. E anche sull’ipotesi figli con il cantante, al momento la sua risposta è un “no“. Niente matrimonio, niente figli ma un “Sì a Pago tutta la vita“: con questa risposta Serena conferma così il ritorno di fiamma.

