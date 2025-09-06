Serena Enardu e Pago inseparabili? I fan attaccano: “Peggio di Beautiful, non si erano già lasciati mille volte?”.

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme. E se ormai da diverso tempo la notizia era nell’aria, oggi è una conferma assoluta dato che la showgirl ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che non lascia spazio a interpretazioni di alcun tipo. I due, famosi per i loro tira e molla continui, hanno scelto di farsi vedere di nuovo in pubblico come coppia, ma i fan non hanno gradito molto le modalità con cui hanno dato la lieta notizia. Andiamo a scoprire cos’è successo.

Serena Enardu ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram (ve lo linkiamo qui sotto) dove si vede Pago mentre canta in un locale. “5 settembre, fine del pit stop“, scrive lei come didascalia, senza farsi mancare un cuore rosso che conferma la fine del periodo di pausa che i due si erano presi. Di certo, la loro storia d’amore non è mai stata troppo lineare: nel 2019 si sono lasciati dopo aver partecipato a Temptation Island, mentre qualche mese dopo avevano confessato di essere tornati insieme durante il Grande Fratello Vip. Eppure, da quel momento la loro relazione ha vissuto tanti tira e molla e alti e bassi che li hanno portati spesso al centro del gossip.

Serena Enardu e Pago, commenti al veleno dopo ritorno di fiamma: “Peggio di Beautiful“

Come prevedibile, il ritorno di fiamma di Serena Enardu e Pago ha scatenato non poche reazioni da parte del web. Se alcuni fan sono stati contenti di rivederli insieme, dall’altra parte questa notizia ha generato commenti di chi invece non ne può più dei loro tira e molla: “Sono stati più anni separati che insieme ah cosa non si fa per un pochino di hype…“, dice un utente, “Allora hanno rotto le palle… tutti noi abbiamo capito che sono fatti l’uno per l’altro che insieme si completano…“, spiega un altro incitandoli poi a sposarsi e a mettere fine a questi tira e molla una volta per tutte. E ancora, “Ma non si erano lasciati? Peggio di Beautiful“, “Ma che pagliacciata, a 50 anni ancora a lasciarsi 6000 volte!” Effettivamente, questa storia d’amore sta durando come le puntate della celebre soap americana, non credete?

