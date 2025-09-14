Serena Enardu e Pago sono tornati insieme e l’ex tronista di Uomini e Donne svela: “A differenza di altre volte…”.

Si potrebbe simpaticamente definire una coppia scoppiettante, in tutti i sensi; Serena Enardu e Pago non smettono di regalare colpi di scena a tinte rosa nel merito della loro storia d’amore. Una liaison che si potrebbe definire tormentata stando alle copiose rotture ma anche indissolubile considerando i repentini e copiosi ritorni di fiamma. La sensazione è che, in realtà, siano destinati a superare le incomprensioni in virtù di un sentimento viscerale che vince sempre sulla paura di dover prendere strade diverse. Lo conferma la stessa ex tronista di Uomini e Donne sui social che, come riporta Gossip e Tv, con un video è entrata nel merito proprio dell’ultima rottura e della recente decisione di tornare nuovamente insieme.

Riavvolgendo il nastro velocemente; Serena Enardu e Pago si erano lasciati lo scorso agosto prendendo così la decisione di trascorrere da separati le vacanze estive. Una decisione che ha scosso i fan della coppia ma presto i cattivi presagi sono stati spazzati via dai diretti interessati che, nei giorni scorsi, hanno ufficializzato il ritorno di fiamma proprio sui social. Da qui la scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne di raccontare, proprio ai suoi fan, la natura convulsa ma viscerale del loro amore fino ai motivi dell’ultima dolorosa rottura in piena estate.

Serena Enardu: “Io e Pago destinati a stare insieme nonostante tutto…”

“A differenza delle altre volte dove ci eravamo lasciati andare alla passione, questa volta abbiamo affrontato i problemi a tavolino, ci siamo spogliati di tante cose al fine di migliorare in futuro”, inizia così Serena Enardu parlando appunto di come sono andate le cose nel merito del recente ritorno di fiamma tra lei e Pago. Ha sottolineato come questa volta il punto da cui ripartire sia stato proprio il tentativo di portare alla luce la realtà dei problemi e affrontarli senza filtri, senza ignorarli.

Si arriva poi ai motivi della rottura: “C’è sempre qualcosa di non detto che viene frainteso” – ha spiegato Serena Enardu sui social, come riporta Gossip e Tv – “Per questo vivere affrontiamo i problemi quando la bomba esplode quando invece dovrebbe parlarne prima che sia troppo tardi”. L’ex tronista di Uomini e Donne dimostra così grande consapevolezza e conoscenza del rapporto con Pago: “Ci manca la confidenza, un paradosso visto che stiamo assieme da molto”. In ogni caso, è un amore che come detto in precedenza sembra inesorabile a dispetto delle difficoltà. “E’ un amore reciproco e raro: le nostre anime sono destinate a stare insieme. Siamo cuciti assieme, non c’è niente da fare”.

