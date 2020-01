Serena Enardu, ex di Pago/ “Nella Casa ho messo da parte il mio orgoglio di donna…”

Serena Enardu, ex fidanzata di Pago (alias Pacifico Settembre) ed ex concorrente e tronista del programma televisivo “Uomini e Donne”, è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore per effetto del suo tentato ingresso al Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini con la presenza in studio degli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Il televoto del pubblico ha stabilito che le porte della Casa più spiata d’Italia per lei erano chiuse a doppia mandata, ma la ragazza, attraverso il suo profilo Instagram, è ritornata sulla questione, per condividere con i suoi fan le sensazioni dopo la puntata. “Ho pianto tanto… tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me” … Ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché io potessi stare lì con Pacifico. Grazie di cuore a tutti!”. Parla dunque ancora al plurale Serena Enardu, quasi a voler essere positiva in chiave futura, anche se alcuni follower le hanno fatto notare che Pago non sembrava essere troppo propenso all’idea di tornare con lei e l’hanno tacciata di essere soltanto in cerca di visibilità mediatica.

SERENA ENARDU, EX DI PAGO: LO SFOGO SU INSTAGRAM

Serena Enardu, ex di Pago, ha poi ancora sfruttato gli spazi virtuali del mondo social per rivelare il nome di colui che le ha offerto l’opportunità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 4. “Ho ricevuto l’invito da parte di Alfonso Signorini, che mi ha dato la possibilità di parlare con Pacifico. Non è stato semplice decidere di andare e ho messo in conto molte cose. Stavolta ho fatto parlare il cuore e mi sono detta che questa era un’opportunità per dargli un segnale importante”. Enardu ha poi rivelato di aver lottato contro se stessa per decidersi a compiere questo passo: “Sono andata contro il mio orgoglio di donna sarda per andare a dire davanti a tutta Italia ciò che avevo bisogno di dirgli. Quando Alfonso me lo ha chiesto ero titubante, poi ho accettato e lo ringrazio. Da quel giorno mi sento molto più leggera, perché ho avuto la sensazione che Pago abbia capito che cosa io sono disposta a fare per salvare la nostra storia”. E ancora: “Io ho fatto quello che mi ha dettato il cuore. Per me non è stato facile chiedere scusa e ammettere di avere sbagliato, soprattutto farlo così pubblicamente. Chiedere scusa però fa bene, fa bene a chi lo chiede e a chi riceve le scuse, non è mai troppo tardi per farlo, comunque vadano le cose”.

