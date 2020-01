Serena Enardu, ex fidanzata Pago/ Pupo sbotta “Al Grande Fratello per avere consensi”

Serena Enardu è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per chiarire con Pago. In studio ammette di aver sbagliato in tante cose: “Solo dopo un po’ mi sono messa nei suoi panni.. io esco dal programma molto arrabbiata. Lui vuole ricominciare a vivere però finché non si chiude definitivamente il capitolo tra noi non potrà iniziare di nuovo”, ammette. Eppure non tutti credono ai suoi propositi. Tra questi c’è Pupo che in studio dichiara di trovare quello di Serena un pretesto: “Trono questa cosa molto forzata” dichiara l’opinionista del Grande Fratello Vip, secondo il quale la Enardu sarebbe alla ricerca “di consensi, visto che lui ne è uscito benissimo dalla loro rottura e lei per niente!” ammette. Il pubblico applaude con forza alle parole di Pupo, confermandosi in accordo con lui. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Serena Enardu, ex fidanzata Pago entra nella Casa per tornare con lui?

Nessuno si sarebbe aspettato che Serena Enardu avrebbe fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 4 per chiarire con l’ex fidanzato Pago già alla primissima puntata. Serena fa il suo ingresso nello studio prima di incontrarlo e spiega perché ha deciso di esserci questa sera. “Diciamo che punti in sospeso ce ne sono, mi sono chiarita tanto con lui perché dopo la bufera non ero tanto lucida. – così continua – Oggi sono molto più lucida però tanti punti sono rimasti in sospeso.” E spiega ancora “Noi ci siamo incontrati subito dopo Temptation Island ma eravamo davvero stravolti da tutto quello che era successo, quindi anche quei confronti non sono stati molto utili. Io fino a poco tempo fa difficilmente ammettevo gli errori…”. Serena è dunque pronta a chiarire tutto ciò che è rimasto in sospeso: Pago come la prenderà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Serena Enardu, ex fidanzata Pago: arriva il confronto in tv?

Serena Enardu ha chiuso da pochissimi mesi la sua lunga relazione con il cantante Pago, come ben sappiamo grazie all’ultima edizione di Temptation Island Vip. Lui non ha ancora smesso di mettersi in gioco con i reality, visto che è uno dei nuovi concorrenti del Gf Vip 4 e da quanto ha dichiarato, anche la sua rottura con la Enardu c’entra qualcosa con questa decisione. E mentre Pago pensa già all’isolamento, Serena si concede le vacanze in famiglia, sia con i genitori che con la sorella Elga, ma soprattutto con il figlio Tommy. Nelle Storie dell’ex tronista di Uomini e Donne possiamo assistere tra l’altro al momento clou in cui il ragazzo apre la sua calza della Befana, deluso dalla presenza di diversi dolcetti di Halloween. La sorpresa finale però lo ha lasciato senza parole: 50 euro. “Primo anno che non faccio la calza io”, svela lei per giustificarsi, “per poi scoprire che ci sono negozianti che riciclano”. I dolcetti della scorsa festività sarebbero stati quindi un errore del commerciante, una vera delusione per mamma Enardu. La nonna invece ha preferito riciclare una vecchia scarpa del nipotino, una calza della Befana più che originale.

Serena Enardu, ex fidanzata Pago: il confronto con Miriana Trevisan

Serena Enardu deve ancora confrontarsi con Miriana Trevisan, a sua volta ex di Pago e madre del figlio del cantante, Nicola Settembre. “Onestamente era da un anno, ben prima della trasmissione, che avevo intuito la crisi. Da casa ho visto Pago ferito, nervoso, non ha mai recitato”, ha dichiarato di recente l’ex volto di Non è la Rai al settimanale Chi, svelando di aver capito che fra i due c’era qualcosa che non andava ben prima della partecipazione di entrambi a Temptation Island Vip. “Ho tifato affinchè uscisse dal programma in modo sano e risoluto”, ha detto ancora di Pacifico Settembre, vero nome dell’artista, aggiungendo anche di aver potuto coccolarlo in seguito alla fine del reality, visto che Pago ha preferito rifugiarsi a casa della ex per avere sostegno. “Doveva frenarsi. Voglio pensare che fosse accecata, così accecata da una sofferenza interiore che non ha pensato nè a chi c’era dall’altra parte dell’isola nè chi stava a casa a guardarla”, ha detto invece della Enardu, “io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile. Non so che cosa le sia passato per la testa”. Possiamo dare per scontato che Serena e Miriana non avranno a breve un faccia a faccia per chiarirsi, ma il dubbio ora è se la showgirl farà la sua comparsa nella Casa per dare il suo sostegno a Pago e se ci sarà un nuovo ritorno di fiamma per l’ex coppia.



