Serena Enardu, ex fidanzata di Pago/ “Alessandro Graziani? Ci sono stata più volte”

Serena Enardu è l’ex fidanzata di Pago, il cantante concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show 2020 in partenza da venerdì 18 settembre 2020 in prima serata su Rai1. La ex coppia continua a tenere banco sui settimanali di gossip dopo la loro discussa partecipazione al Grande Fratello Vip dove hanno cercato di recuperare un rapporto che si era già deteriorato a Temptation Island Vip. Sta di fatto che, nonostante il ricongiungimento, oggi Serena e Pago si sono lasciati. Il motivo? Alcuni messaggi che la ex tronista di Uomini e Donne si è scambiato con Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation. Tra i due era scattata una forte complicità che aveva spinto la Enardu a mettere in crisi il suo rapporto con il cantautore che, nonostante le critiche, aveva deciso di darle una seconda possibilità condividendo anche l’esperienza del GF VIP. A sorpresa però Pago è venuto a conoscenza di alcune conversazioni segrete tra la sua compagnia e il tentatore di Temptation Island Vip che ha voluto condividere nel libro “Vagabondo per amore”. “L’11 maggio il crollo. Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro Ti chiudi in bagno. Il tuo cellulare però resta fuori. Non lo avrei mai fatto. Non l’ho mai fatto. Sono un buono. Chi mi conosce lo sa. Non resisto. Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco”.

Pago: “Serena Enardu e Alessandro Graziani? E’ stata una vera storia d’amore”

Pago parlando di Serena Enardu prosegue scrivendo: “guardando la lista dei messaggi su WhatsApp, corro velocemente sotto il nome ‘Ale’ con accanto un emoticon con un orsetto. Già, non ci volevo credere. Quello che leggo, quello che ascolto – ebbene sì anche gli audio – è un qualcosa che non mi fa nemmeno male” scrive l’ex marito di Miriana Trevisan nella sua autobiografia. È solo una realtà di m… che devo accettare. Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: ‘Menomale che mi avevi detto tutto’. La frase che non scorderò mai, però, è una: ‘Ci sono stata più volte'”. Parole forti quelle scritte da Pago che, archiviata una volta per tutte la storia con Serena, ora è pronto a godersi la nuova avventura televisiva di Tale e Quale Show. E questa volta senza lo spettro della ex tronista che intanto sui social ha puntato il dito contro il rapper Sfera Ebbasta definendolo un “meschino e piccolino”. Come mai? La Enardu in alcune Instagram Stories ha raccontato il tutto: “in tutta questa vicenda milanese, mi sono dimenticata di un simpatico di Tommaso che con il monopattino è caduto davanti a Sfera Ebbasta che si è subito precipitato ad abbassare il finestrino per dirgli e per minacciarlo di picchiarlo qualora non si fosse fatto abbastanza male durante la caduta”.