L’amore è fatto di alti e bassi e soltanto se c’è una base forte allora si può sopravvivere agli smottamenti emotivi. Serena Enardu e Pago hanno avuto una vita sentimentale movimentata e la loro storia ha appassionato milioni di spettatori prima a Temptation Island Vip e poi al Grande Fratello Vip. Poi sono tornati alla loro vita, senza che la televisione si interessasse più di loro. Ora sono tornati al centro del gossip grazie alla recente intervista a Verissimo e alla partecipazione del cantante a Ora o mai più su Rai1.

Pago, chi è cantante Ora o mai più/ Gigliola Cinquetti: "non so se gli capiterà ancora di cantare così bene!"

Pago può contare sulla sua fidanzata quando canta a Ora o mai più insieme alla sua coach Patty Pravo di fronte agli altri coach/giudici. Ma non è soltanto la sua fidanzata perché prossimamente dovrebbero convolare a nozze andando a celebrare così il loro amore duraturo che ha superato venti impetuosi e mare mossi. C’è già la data del matrimonio?

Pago: “Io e Serena Enardu ci sposiamo!”/ L’annuncio a La Volta Buona: “Le ho fatto la proposta a Natale…”

Serena Enardu è rimasta spiazzata dalla proposta di matrimonio di Pago

Purtroppo Pago e Serena Enardu non hanno ancora comunicato una data di matrimonio ufficiale. Ma quando decideranno di convolare a nozze Silvia Toffanin sarà la prima a saperlo perché glielo comunicheranno nel salotto di Verissimo su Canale5. Di certo la proposta che le ha fatto il cantante l’ha spiazzata e di primo acchito non aveva neanche risposto affermativamente. Poi dopo è capitolata per la gioia del suo fidanzato.

Intanto l’ex protagonista di Uomini e Donne è una fan sfegatata del suo promesso sposo che a Ora o mai più si sta facendo valere avendo come coach la grande Patty Pravo. Sta ricevendo dei buoni voti anche se al momento coloro che se la stanno cavando meglio sono Mattia Amantia e Pierdavide Carone. A tifare per lui ci sono anche Tommaso e Nicola. Chi sono? Il primo è il figlio che Serena ha avuto da una precedente relazione mentre il secondo è il figlio che lui ha avuto da Miriana Trevisan.

Serena Enardu, chi è la fidanzata di Pago/ Dalla crisi alla proposta di matrimonio a "Verissimo"