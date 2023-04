Serena Enardu fuori dall’Isola dei Famosi 2023?/ Lei sbotta e svela la verità

Serena Enardu e la sorella Elga fuori dall’Isola dei Famosi 2023?

Dal 17 aprile, in prima sera, Ilary Blasi conduce una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast è composto da: Fiore Argento, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, Corinne Cléry, Marco Predolin, Pamela Camassa, la modella Helena Prestes, i conduttori radiofonici Paolo Noise e Marco Mazzoli, l’attore Cristopher Leoni, Nathaly Caldonazzo, Miss Mondo Italia Claudia Motta, l’ex suora e cantante Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, i Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Secondo alcuni rumors, tuttavia, dal cast sarebbero stati esclusi alcuni nomi.

Stando ad alcune indiscrezioni, su decisione di Piersilvio Berlusconi, sarebbero stati esclusi dal cast del reality show che segna il ritorno in tv di Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti i seguenti nomi: Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato. A quanto pare, però, non sarebbe esattamente così.

Lo sfogo di Serena Enardu

A smentire le indiscrezioni è stata Serena Enardu che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha definito “face news” i rumors sulla sua esclusione dall’Isola. «Mi hanno chiamato diversi giornalisti, ma cosa dovrei dirvi? Io e sister non siamo mai entrate nel cast dell’Isola, se non tramite una fake news ma non dovevamo farla l’Isola. Non c’ è stata nessuna trattativa, nessuna contrattazione, neanche l’1% di probabilità…». E aggiunge: «Perchè vi dovete inventare questa cosa? è inventata di sana pianta».

Le sorelle Enardu, dunque, non hanno mai pensato di partecipare all’Isola dei Famosi 2023 che, dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, avrà il difficile compito di far breccia sul pubblico di canale 5.

