Serena Enardu furiosa “Nessuna storia con Alessandro Graziani”/ “Malati di mente!”

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un appuntamento di Uomini e Donne molto particolare. Ospite di Maria De Filippi, Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale CHI, ha posto alcune domande ad Alessandro Graziani in merito alla presunta relazione che avrebbe avuto con Serena Enardu. Ieri è infatti uscita sul noto magazine l’intervista in cui Pago dichiara di aver chiuso con Serena dopo aver scoperto che quella con Alessandro non è stata una semplice amicizia. A casa, a guardare la nuova puntata di Uomini e Donne, tra i tanti spettatori c’era anche Serena. Con una serie di storie poi pubblicate su Instagram, l’ex tronista ha inizialmente fatto del sarcasmo, finendo però per infuriarsi di fronte a quanto messo in piedi per questa vicenda.

Serena Enardu furiosa dopo la puntata di Uomini e Donne: “visionari, cantastorie”

“Povero Alessandro, davvero mi dispiace per tutto questo!” ha ammesso Serena Enardu con sarcasmo di fronte all’interrogatorio di Gabriele Parpiglia. Così ha sbottato: “Avete costruito 4 mesi di relazione? Ma magari! Vabbè, io… basita”. Dopo aver visto la scena riguardante Alessandro, Serena si è infine lasciata andare ad un duro sfogo, senza risparmiare frecciatine a Pago. “Ho sempre pensato che la cosa peggiore fosse l’ignoranza. Ora penso che la cosa peggiore al mondo sono i visionari, i cantastorie.” ha ammesso la Enardu. Così ha concluso: “La verità è che ci sono persone che si convincono delle cose e te le attribuiscono e te le fanno pagare. C’è da aver paura di queste persone più che dell’ignoranza. C’è da aver paura dei malati di mente!”



