Serena Enardu ha un nuovo fidanzato?/ “Il web: “Un altro pollo da spennare”. Lei…

Serena Enardu torna nel mirino del web. L’ex gieffina sta trascorrendo l’estate nella sua Sardegna con il figlio Tommy, la sorella Elga e il marito di quest’ultima, Diego Daddi e gli amici. Serena e rilassata, la Enardu ha pubblicato su Instagram una foto in cui sorride accanto ad un uomo. “Buona domenica”, si è limitata a scrivere nella didascalia. Una foto tranquilla che, tuttavia, ha scatenato la dura reazione del web che, dopo la fine della sua storia con Pago, continua a monitorare i suoi movimenti. Diversi utenti hanno così immediatamente ad un nuovo fidanzato per Serena Enardu e i commenti al vetriolo non si sono fatti attendere. “Un altro pollo da spennare”, ha scritto qualcuno. “Lo sapevo che hai trovato un altro, altro che Pago”, ha aggiunto un altro. E ancora: “Un consiglio al malcapitato di turno: stai in guardia così eviti tanti mal di testa”; “Ora ti sei data ai toy boy?”; “Subito hai cambiato uomo. Hai già dimenticato il povero Pago”.

SERENA ENARDU RISPONDE AGLI HATERS: “ESISTONO ANCHE AMICI UOMINI”

Serena Enardu non ha perso tempo smentendo immediatamente i rumors sulla sua vita privata. Nella vita dell’ex fidanzata di Pago non c’è nessun nuovo amore. Di fronte ai tanti commenti dei suoi followers, infatti, la Enardu ha chiarito di non aver fatto un fidanzato e di aver pubblicato semplicemente una foto con un amico. “Voglio dirvi una cosa, al mondo esistono anche amici uomini”, ha fatto sapere Serena mettendo a tacere immediatamente il gossip sulla sua vita privata che continua a scatenare la curiosità dei fans. Dopo aver cercato di riconquistare Pago e aver provato a dare una nuova possibilità ad un amore importante, Serena e Pago si sono lasciati definitivamente e, ad oggi, non sembrerebbero esserci le premesse per un ritorno di fiamma. La Enardu, così, si è tuffata tra le braccia degli affetti veri come il figlio e la sorella così come Pago che dedica il suo tempo al figlio Nicola, nato dal matrimonio con Miriana Trevisan.





