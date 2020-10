Serena Enardu: “Ho querelato Tommaso Zorzi”/ “Mi ha insultato e denigrato”

Serena Enardu annuncia di aver querelato Tommaso Zorzi. Ospite di Casa Chi, il programma Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini, la Enardu ha annunciato di aver agito legalmente contro Tommaso Zorzi per alcune dichiarazioni che l’influencer avrebbe pronunciato contro di lei nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “È stato difficile trovare il suo indirizzo ma ho querelato Tommaso Zorzi. Perché l’ho fatto? Perché mi ha insultato e denigrato. Dire che una persona è scema quando non la conosci è una diffamazione e quindi è un reato e va querelato”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. Prima di partecipare alla puntata di Casa Chi, Serena Enardu si era sfogata in una serie di storie su Instagram in cui aveva raccontato di essere stata offesa nella casa del GF Vip sia da Zorzi che da Francesco Oppini.

SERENA ENARDU: “NON SONO ANDATA AL GF VIP PER DARE FASTIDIO A PAGO”

Nel corso della puntata di Casa Chi di cui è stata ospite, Serena Enardu è tornata anche sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista racconta di non aver mai voluto partecipare e di averlo fatto solo in un secondo momento per motivi diversi. “Io all’inizio dissi di no, non volevo andare, poi per tanti altri motivi ho accettato ma che non si dica che io ho sfruttato il momento di Pago e che gli volevo rompere il c***o per fare il GF Vip perché non è proprio così!”, ha aggiunto Serena che, sulla mancata vittoria di Pago ha puntualizzato come a decretare la sua eliminazione siano stati prima i compagni con le nominations e, successivamente, il pubblico con il televoto.



