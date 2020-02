Serena Enardu in crisi al GF VIP 4/ A Pago: “Sono passata per superficiale e…”

Momenti di grande difficoltà per Serena Enardu all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. La fidanzata di Pago si è lasciata prendere dalla sconforto e in lacrime si è confidata con il suo compagno dicendo: “sono passata per superficiale e mi da fastidio. Ho rovinato un sacco di cose”. Ad ascoltarla e rincuorarla Pago che le ha detto: “quello che hai detto tu è giusto, ma il passato non si può cambiare, come non si può cambiare quello che è successo adesso. Ora fai quello che devi fare, piangi, ridi”. La ex tronista ha ripensato al passato e alle sue scelte che l’hanno portata ad allontanarsi dal cantante, che però ha solo occhi per lei. “Il passato rimane e chissenefrega, un giorno rideremo di queste cose, a me già adesso mi viene da ridere. Quindi non ti preoccupare, la vita è una guerra, ci saranno sempre dei momenti che ti faranno perdere fiducia, ma non è così, la vita è bella e noi possiamo fare quello ci pare”, ha detto Pago cercando di rasserenare Serena. Per la ex tronista, infatti, l’ingresso nella casa non è stato affatto semplice visto che non è stata accolta proprio bene da tutti i concorrenti della casa.

Serena Enardu, la frecciatina di Barbara d’Urso

Intanto fuori dalla casa Serena Enardu divide il pubblico. C’è chi è dalla sua parte e chi, invece, pensa che dietro questo suo ritorno di fiamma con Pago ci sia solo un interesse puramente di natura “televisiva”. In queste ore la ex tronista è stata presa di mira anche da Barbara d’Urso per alcune sue affermazioni all’interno della casa. Durante la notte trascorsa in suite con Antonella Elia, la Enardu parlando del presunto tradimento del fidanzato della Elia ha detto: “ma vedrai che domani va dalla d’Urso, è una prassi, sicuro, c’è la sfilata degli ex” facendo riferimento al suo ex Giovanni Conversano. Le parole della Enardu sono state prontamente riprese da Barbara d’Urso che, durante la diretta di Pomeriggio Cinque, ha tuonato: “ma vedi? E’ meravigliosa questa signorina che dentro la casa fa anche la scaletta delle mie trasmissioni, magari invece viene il fidanzato, magari vengono tutti e due, magari vengono i genitori di lui, di lei, di noi…”. Intanto nella casa Serena ha vissuto il suo primo momento no, ma anche le sue lacrime e il suo sconforto sono stati interpretati come qualcosa di strategico fuori dalla casa.

Antonio Zequila a cena con Clizia Incorvaia: “i tuoi occhi non mentono mai”

Oltre a Serena Enardu e Pago, nella casa del Grande Fratello Vip 4 Antonio Zequila sta corteggiando Clizia Incorvaia. Er Mutanda con tanto di mazzo di fiori ha trascorso una cena a due con la ex di Francesco Sarcina che è rimasta molto colpita dalle parole scritte sul bigliettino: “Oh dolce clizia i tuoi occhi non mentono mai”. Antonio e Clizia sono così entrati nella stanza dove ad attenderli c’era Fernanda Lessa nei panni di sommelier, mentre Pago intratteneva gli ospiti sulle note di “Tu si na cosa grande per me”. Una cena a due per Zequila e la Incorvaia, anche se l’attore sembra molto preoccupato dalla presenza dei camerieri Patrick e Paolo. Tra una portata e l’altra c’è tempo anche per un lento e poco dopo la Incorvaia invita Zequila a togliersi la giacca, ma l’attore non cede alle lusinghe. In realtà si tratta solo di uno scherzo pianificato dalla influencer con Patrick: “fammi vincere la scommessa, pensavo ti mettessi in gioco” dice Clizia con Antonio che non cambia idea “ho perso un’opportunità”.



