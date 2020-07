Serena Enardu: “Intossicata, ho inalato acidi”/ “Una notte da incubo per colpa di…”

Notte insonne e da incubo per Serena Enardu. L’ex gieffina ha usato i social per raccontare ai fan di aver vissuto ore di paura a causa di una blatta entrata in casa sua. “È stata una notte da incubo. – ha esordito l’ex fidanzata di Pago, che ha così raccontato – Ieri mentre guardavo Temptation Island una simpatica blatta mi ha attraversato la cucina.” La Enardu ha allora sottolineato di avere “una fobia molto molto importate nei confronti di questo simpatico animaletto. Quindi fino alle 3 l’ho cercata ma non l’ho trovata perché era andata sotto la cucina e avevo paura di smontarla.” È per questo che iniziato ad utilizzare l’insetticida oltre ad acqua calda e acido muriatico per allontanare la possibilità che entrassero altri insetto. Tuttavia questo le ha causato qualche conseguenza.

Serena Enardu: “Gonfissima per aver inalato acidi”

“Mi devo essere anche intossicata perché stamattina mi sono svegliata che ero gonfissima. Ho inalato ovviamente tutti gli acidi e gli ammazza -insetti di questo mondo” ha infatti raccontato Serena Enardu nel corso del suo lungo racconto su Instagram. Ma com’è andata a finire con la blatta? L’ex gieffina ha raccontato di aver poi trovato l’animaletto morto sotto un tubo. Questo però non è servito a placare la sua paura: la donna ha infatti timore che la cosa possa accadere nuovamente e quando meno se l’aspetta. È per questo che ha chiesto aiuto anche ai suoi follower, sperando che qualcuno possa magari aiutarla a trovare un rimedio anche per placare la sua grande fobia.



