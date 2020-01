Serena Enardu/ L’ex fidanzata di Pago non si arrende: “Continuo a seguirlo al GF Vip”

Serena Enardu non si arrende. Dopo essere stata nella Casa del Grande Fratello Vip con la speranza di poterci rimanere per chiarire con Pago, è tornata in Sardegna, da suo figlio. Il chiarimento parziale c’è stato ma non è servito a portare Pago ad una decisione definitiva sul loro rapporto. Per questa sua iniziativa, Serena è però finita nel mirino delle critiche di web e pubblico che, infatti, non le ha dato la possibilità di rimanere nella Casa con lui. “Questa esperienza deve affrontarla da solo!” ha sentenziato anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pago.

Serena Enardu segue ancora Pago al Grande Fratello Vip: sul web dice…

Eppure, nonostante tutte le critiche ricevute, Serena Enardu non si tira indietro. Anzi, attende che Pago esca dalla Casa del Grande Fratello Vip per aver modo di rivederlo e avere un confronto definitivo. Su Instagram c’è chi allora le chiede se stia continuando a seguirlo nella Casa e la Enardu, ironica, dichiara “No, neanche un po’”, ma il sorriso sul suo volto fa ben capire che le cose sono del tutto diverse da ciò che dice. Intanto, ad alleviare la mancanza del suo ex compagno, c’è Tommy, suo figlio, e sua sorella Elga, sempre al suo fianco, sempre pronti a sostenerla nelle sue scelte e decisioni. La domanda rimane dunque una: Pago e Serena avranno davvero un’altra possibilità dopo il Grande Fratello Vip?

© RIPRODUZIONE RISERVATA