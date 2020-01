Serena Enardu, pubblico Vs Grande Fratello Vip/ “Perché ci fate votare? È una farsa!”

Serena Enardu ha fatto il suo ufficiale ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip scatenando sul web un vero e proprio caos. I telespettatori non hanno infatti dimenticato che, solo poche settimane fa, Alfonso Signorini ha aperto un televoto per far decidere al pubblico a casa se far entrare o meno Serena in Casa. La risposta al telefoto è stato un deciso no che ha poi portato Serena a lasciare il programma definitivamente. Invece, a distanza di poche settimane e senza alcun televoto, Serena è ufficialmente una nuova concorrente. Ecco perché in molti si chiedono: a cosa è servito il televoto di giorni fa?

Serena Enardu al Grande Fratello Vip, il web “Che abbiamo votato a fare?”

Basta dare un’occhiata ai commenti su Instagram, sul profilo ufficiale del Grande Fratello Vip, per leggere accuse di vario genere al programma e ad Alfonso Signorini. Eccone alcune. “Tutta una gran presa in giro!! Il televito ha detto NOOO”; e ancora “Assurdo e ridicolo!!! Serena cosa c’entra li???? Ma daiiii, la votazione era stata chiara, ma alla fine: che ca*zo votiamo a fare?!?” E non è tutto: “Ma che farsa! Perchè farci spendere i soldi per un televoto se comunque fate come vi pare? A questo punto ci fate credere che fosse già tutto organizzato!” ipotizza un altro telespettatore. Una vicenda che, insomma, sta creando sui social grande discussione. Alfonso Signorini darà delle spiegazioni?

