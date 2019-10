Serena Enardu/ Temptation Vip, Pago e verità su Alessandro: si stanno frequentando?

Ieri pomeriggio Serena Enardu e Pago sono stati ospiti della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Mentre in quel caso l’ex tronista non ha rivelato in che rapporti si trova attualmente con Alessandro Graziani, tra le pagine della rivista ufficiale del programma, ha svelato cosa si aspetta dal futuro. “Perché ho deciso di partecipare a Temptation Island Vip?” esordisce la Enardu. Poi aggiunge: “Dopo sei anni e mezzo di relazione mi interessava fare un percorso di introspezione nel sentimento, volevo capire bene a che punto fosse arrivata la nostra relazione. Ovviamente c’erano delle cose che non erano chiare, che non mi facevano star bene da un po’ di tempo, così mi è sembrato un percorso adatto e giusto”. La Enardu si aspettava di chiarire proprio i punti principali della sua relazione d’amore anche se, confessa, non si aspettava un epilogo simile: “Pensavo che sarebbe stato tutto meno introspettivo di quello che si immagina, invece ho scavato veramente dentro di me e ho aperto tutte quelle porticine che avevo voluto chiudere perché, a volte, preferisci mettere da parte la tua felicità, i tuo rapporto, pur di non accettare che le cose non stanno andando bene”.

Serena Enardu, la verità su Alessandro Graziani

Serena Enardu afferma anche di sentirsi “frantumata”: “Da una parte sono triste, perché un rapporto d’amore così importante doveva essere tutelato e i problemi si sarebbero dovuti affrontare in maniera più privata, ma al contempo, senza questa esperienza, non avremmo mai affrontato e ottenuto lo stesso risultato. Un percorso doloroso e forte che ha fatto emergere rabbia, parole forti e pesanti che tiri fuori dal cuore solo se hai tutta quella esperienza che ti porti addosso da tempo. Mi dispiace dover sopportare questo dolore della separazione e di averlo dato a tutti quelli che ho vicino, che soffrono insieme a noi”. Secondo la ex tronista, Pago non cadeva di certo dalle nuvole: “Non so se abbia fatto finta, ma comunque in entrambi i casi ho visto che a lui non era chiara Ia nostra situazione; quindi come me, ma diversamente, ignorava quello che non c’era più tra di noi”. In ultimo, svela cosa si aspetta dal tentatore Alessandro Graziani: “Un uomo che desidero conoscere fuori da quel contesto…”.

